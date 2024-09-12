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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Стали известны подробности мирного плана Трампа по урегулированию украинского кризиса
Их перечислил кандидат в вице-президенты США при администрации Трампа Джей Ди Вэнс. И России (и только это важно) этот план не подходит.

Быть миротворцем всегда выгодно с медийной и политической точки зрения. Поэтому все, кому не лень, делают всё, что от них зависит, чтобы как-то поспособствовать мирному урегулированию украинского кризиса, в ходе которого Украина уничтожается как государство, а Европа — как конкурентоспособный промышленный центр силы. Мы много раз слышали из уст Дональда Трампа о том, что он готов «за 24 часа» завершить украинский кризис, но ни разу не слышали, как он это себе представляет.

И вот, планом, который может быть озвучен Трампом в случае его прихода к власти в США, поделился избранный Трампом вице-президент в своей администрации Джей Ди Вэнс. По мнению Вэнса, окончания этого конфликта хотят и Россия, и Украина, и Европа, поэтому необходимо усадить их за стол переговоров и обсудить мирное урегулирование кризиса.

В представлении Вэнса, выглядеть оно будет следующим образом:

  • текущая линия боевого соприкосновения станет демилитаризованной зоной и будет укреплена для предотвращения «нового вторжения России»;
  • Украина сохраняет государственный суверенитет;
  • Россия получает гарантии невступления Украины ни в НАТО, ни в какие бы то ни было иные союзы;
  • Европа, в частности, Германия, должна будет финансировать восстановление Украины.

Нетрудно понять, что Россию такой расклад абсолютно не устраивает, поскольку не выполняются главные условия специальной военной операции: полная и безоговорочная демилитаризация Украины и её денацификация. Кроме того, Кремль уже объяснил всем непонимающим, что «новые регионы» отныне такая же часть России, как и «старые регионы», и обсуждению их принадлежность не подлежит. Наконец, российское политическое руководство для нормализации отношений с Западом выдвинуло условие полного снятия с России всех рестрикций («санкций»). Всё это необходимо выполнить, потому что по-другому ни о каком мирном урегулировании и речи идти не может, ибо вопросы безопасности России при условиях, озвученных Вэнсом, совершенно не соблюдаются.

Как мы уже неоднократно отмечали, России необходимо срочно бросать свой вредительский для собственных национальных интересов легитимистский подход к отношениям с Западом, и начинать активно работать с западной оппозицией, приводя к власти в Европе тех, кто выгодны Москве. К сожалению, Европа абсолютно несуверенна и не может принимать никаких самостоятельных решений. Значит, кто-то должен Европой управлять, и это явно должны быть не американцы.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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