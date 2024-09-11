Про пять (пока что пять) регионов Украине необходимо забыть в принципе, пока не стало хуже.

Когда мы в своих редакционных материалах уточняем, что чем раньше Украина забудет про пять своих бывших регионов, тем лучше для неё, мы опираемся не на свои какие-то личные «хотелки», а сугубо на Конституцию России, благодаря внесённым поправкам в которую отчуждение регионов из состава РФ недопустимо в принципе, ни при каких обстоятельствах. Соответственно, когда начнутся реальные, обстоятельные переговоры о завершении украинского кризиса, торг будет вестись совсем за другие территории, а то, что уже присоединено к России, предметом торга или переговоров в целом являться уже не может.

И если ссылок на Конституцию вдруг недостаточно, то сегодня то же самое заявил МИД РФ. Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя странное высказывание президента Турции о международном праве, подразумевающем территориальную целостность Украины, для России национальные законы выше наднациональных, и исполняться международные законы могут только в том случае, если они не противоречат внутренним. Проще говоря, у России есть своя территориальная целостность, и если чья-то другая территориальная целостность ей противоречит, то это уже, проще говоря, не проблемы РФ.

Необходимо понимать, что если официальный Киев не перестанет заниматься членовредительством, то Украина может очень так неиллюзорно и без затей потерять ещё несколько регионов, которые также перестанут быть предметом любых переговоров. Киеву сейчас ещё не совсем поздно завершить кризис, не потеряв при этом абсолютно всё. Относиться к боевым действиям как к игре в казино, в духе «Сейчас ещё пяток областей потеряем, но потом отыграемся» — это преступная самонадеянность и халатность, хоть и выгодная России.