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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Объёмы выдачи IT-ипотеки упали в 17 раз после ужесточения условий
Новые условия стали действовать с 1 августа.

Ужесточение условий госпрограммы льготной ипотеки для IT-специалистов привело к резкому падению выдач. Если в июле объём составил 30,2 млрд рублей, то в августе – всего 1,76 млрд рублей, свидетельствуют данные «Дом.РФ». Семнадцатикратное сокращение вызвало волну обсуждений: является ли это временным следствием переходного периода или свидетельством провала перезапуска программы?

Напомним, что с 1 августа в условия IT-ипотеки был внесен ряд существенных изменений. Во-первых, из программы исключили Москву и Санкт-Петербург. Во-вторых, минимальная ставка выросла с 5% до 6%, а максимальный размер кредита для всех регионов ограничили суммой в размере 9 млн рублей. Кроме того, ужесточились требования к заёмщикам: теперь для получения льготного кредита IT-специалист должен иметь средний доход не менее 150 000 рублей в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях (90 000 рублей в остальных регионах) и официальный стаж работы по специальности на протяжении всего срока ипотеки.

В Минцифры пока не склонны делать далеко идущих выводов, настаивая, что для оценки эффективности обновлённой программы нужно время. «Статистика августа не показательна, – заявил представитель ведомства. – В июле банки еще выдавали предварительно одобренные кредиты по старым правилам. Заявки, поданные на новых условиях в августе, ещё находятся на рассмотрении».

Однако участники рынка настроены менее оптимистично. В кредитных организациях признают, что спрос на IT-ипотеку резко упал. «Число заявок сократилось втрое», – констатируют в банке «Новиком». «Сегмент клиентов, которые подходят под новые условия, существенно сузился», – соглашаются в ВТБ.

По словам экспертов, даже если отбросить фактор переходного периода, связанного с необходимостью перестройки кредитного конвейера, очевидно, что новая IT-ипотека сможет заинтересовать лишь очень ограниченное число заёмщиков. «Выдачи вряд ли восстановятся до предыдущих значений в ближайшие месяцы», – прогнозирует Евгений Шавнев, гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип».

#минцифры #ипотека
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