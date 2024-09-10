Вот бы сначала наладить серийное производство стандартных версий, а потом уже о планах говорить.

До начала массового производства перспективных российских авиалайнеров МС-21 нужно ещё постараться дотерпеть, да и то, когда оно начнётся, выпускаться лайнеры будут всего по нескольку десятков штук в год, однако в российском политическом классе уже всерьёз говорят о возможных модификациях этого ещё пока ни разу на коммерческой основе не возившего пассажиров самолёта.

Так, вице-премьер Денис Мантуров, несколько лет занимавший должность министра промышленности и торговли России, заявил, что помимо основной версии самолёта МС-21 существует также и его укороченная на одну секцию фюзеляжа версия. По словам Мантурова, такая версия позволит авиакомпаниям обеспечить больше вариантов организации сети маршрутов, на которых применяются МС-21.

Укороченная на одну секцию версия, по сути, станет региональной — для обеспечения перевозок в пределах одного—двух регионов России. Какими при этом двигателями в теории будет экипироваться данный укороченный лайнер — ПД-14 или всё-таки ПД-8 — не уточняется.

Необходимо понимать, что потребность России в собственных пассажирских самолётах безгранична. Кроме того, интерес к российским лайнерам наверняка проявят государства, которые хотят иметь у своих авиаперевозчиков конкурентоспособную альтернативу давным-давно лишившихся конкурентов, а потому бездумно задирающих цены Boeing и Airbus.