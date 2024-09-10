Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Перспективный российский авиалайнер МС-21 может получить укороченную версию
Вот бы сначала наладить серийное производство стандартных версий, а потом уже о планах говорить.

До начала массового производства перспективных российских авиалайнеров МС-21 нужно ещё постараться дотерпеть, да и то, когда оно начнётся, выпускаться лайнеры будут всего по нескольку десятков штук в год, однако в российском политическом классе уже всерьёз говорят о возможных модификациях этого ещё пока ни разу на коммерческой основе не возившего пассажиров самолёта.

Так, вице-премьер Денис Мантуров, несколько лет занимавший должность министра промышленности и торговли России, заявил, что помимо основной версии самолёта МС-21 существует также и его укороченная на одну секцию фюзеляжа версия. По словам Мантурова, такая версия позволит авиакомпаниям обеспечить больше вариантов организации сети маршрутов, на которых применяются МС-21.

Укороченная на одну секцию версия, по сути, станет региональной — для обеспечения перевозок в пределах одного—двух регионов России. Какими при этом двигателями в теории будет экипироваться данный укороченный лайнер — ПД-14 или всё-таки ПД-8 — не уточняется.

Необходимо понимать, что потребность России в собственных пассажирских самолётах безгранична. Кроме того, интерес к российским лайнерам наверняка проявят государства, которые хотят иметь у своих авиаперевозчиков конкурентоспособную альтернативу давным-давно лишившихся конкурентов, а потому бездумно задирающих цены Boeing и Airbus.

#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиастроение #мс-21
1
Показать комментарии (1)
ВСУ осуществили массированную атаку дронами по территории России
Шойгу признал, что перед вторжением ВСУ в Курскую область между Москвой и Киевом велись переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетике
СК РФ классифицировал как теракт ночной удар ВСУ беспилотниками по российским регионам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
79
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
+
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
14
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
7
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
7
Обзор дешёвых наушников Extra Bass QC30 спустя год использования
8
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
3
Когда обгон запрещён даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
2

Сейчас обсуждают

Рустам Жигангареев
15:37
Аэрофлот от суперджета отказалось, укороченный мс-21 им замена
Перспективный российский авиалайнер МС-21 может получить укороченную версию
VRoman
15:35
Отнести свою видюху обратно в магазин, чтобы удовлетворить спрос. Иначе школьникам вернувшись с каникул играть не на чем будет в школе. :-)
По неофициальной информации, NVIDIA приостановила до конца сентября поставки чипов RTX 4070 SUPER
Колючка
15:33
В целом, правила обгона зависят от национальности.
Когда обгон запрещён даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
Китя
15:32
на коробке написано. не веришь гугли.
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
Колючка
15:31
Когда пытаешься обогнать заглота по количеству писюлек в день.
Когда обгон запрещён даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
Gamandril
15:29
Ой, Ёшкин крот. У меня видеокарта AMD, так с чего бы мне знать все о девиациях в технологии, которая мертва? В поисковик надо - туда обращаться. И еще раз - я не призываю экономить материнками. Это от...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Vetali
15:24
Может будет, а может и нет. И если будет, то для AMD платформы это зачем? И USB4 тоже будет, только опять же, зачем?
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
Артём Николаев
15:18
Однозначно надо
Чип A18 Pro в iPhone 16 стал на 15% быстрее и на 20% энергоэффективнее
Артём Николаев
15:14
А чего нет? QHD вытягивают только видюхи за 100к и дороже, которые есть у 3% населения. И то, если целиться в 60 фпс.
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
Максим Васюкевич
15:12
Тоже странно,хотя можно данные 3060 принять за расчет
Из-за санкций ASML прекратит поставлять в Китай ещё две модели литографических систем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем