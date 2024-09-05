Первым делом надо снабдить данными самолётами основные авиалинии страны.

Мы уже не раз говорили о том, что лайнер МС-21 является главной надеждой отечественного гражданского авиастроения. Этот самолёт является среднемагистральным узкофюзеляжным (хоть его фюзеляж и гораздо шире конкурентов того же класса от Airbus и Boeing), то есть, станет главной рабочей лошадкой российских, а затем, возможно, и иностранных из дружественных России государств авиалиний.

Первым делом МС-21 получит «Аэрофлот», но и авиакомпании поменьше тоже без новеньких «птичек» не останутся. Так, сегодня «Ростех» сообщил о том, что ПАО «Яковлев», входящее в состав Объединённой авиастроительной корпорации, подписало с авиакомпанией «Смартавиа» (Smartavia) соглашения о намерениях на поставку 45 (сорока пяти) лайнеров МС-21 в срок до 2035 года.

Данное соглашение подразумевает обязанность «Смартавиа» в лизинг приобрести 45 самолётов МС-21, а «Яковлев», в свою очередь, будет обязан их произвести за указанный период. При этом, естественно, не жертвуя соглашениями с другими заказчиками.

Напоминаем, что сейчас МС-21 продолжает проходить испытания. Изначально поставки самолётов должны были начаться в конце текущего года, но срок опять сдвинулся вправо — до 2025—2026 года. Связано это с тем, что первые серийные МС-21 было решено сразу выпускать с отечественными суперсовременными двигателями ПД-14. Двигатели западного производства, которые должны были стать промежуточным этапом в импортозамещении МС-21, стали недоступны вследствие наложенных на РФ незаконных рестрикций коллективного Запада.