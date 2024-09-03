В конце 2021 года всё было ровно наоборот: валюты недружественных стран (доллары, евро и т. д.) занимали 84,7 %.

Поскольку незаконными односторонними антироссийскими рестрикциями страны коллективного Запада в первую очередь навредили сами себе, и это подтверждается суровой статистикой, в чём сейчас особенно сильно убеждаются граждане Великобритании и Германии, то нет совершенно ничего удивительного в том, что в экспортных операциях России отныне полностью доминируют рубли и валюты дружественных по отношению к РФ государств.

Согласно официальной статистике Центрального Банка, дедолларизация/деевроизация российской экономики сейчас находится на пике: в экспортных операциях доля рубля и валют дружественных стран достигла 82,4 %, а в импортных — 76 %. При этом всего три года назад — в конце 2021 года — ситуация была диаметрально противоположной: это доля валют ныне недружественных стран в экспортных операциях РФ составляла более 84 %, рубля — 14 %, а валют дружественных стран всего 1 %.

Проще говоря, процесс слома текущего миропорядка не просто идёт, а несётся на раздутых парусах, ведь основа основ этого миропорядка — доллар США, который был навязан Вашингтоном после Второй мировой войны как основная мировая резервная валюта. К счастью, эти времена стремительно заканчиваются, и геополитическое состояние планеты возвращается к естественному для человечества многополярному мироустройству. Понятно, что без «боя» бывший гегемон своё положение не отдаст, и затягивание кризиса на Украине — лишь один из примеров цепляния Вашингтона за свой статус в попытке его продлить.

Принимая во внимание стремительную консолидацию других стран вокруг новых (и вернувшихся старых) мировых центров силы, ничего у дяди Сэма не получится, и с новым положением дел ему придётся смириться.