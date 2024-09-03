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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкий автоконцерн Volkswagen допустил возможность закрытия своих заводов в Германии
Случилось, может, что-то? Санкции, там, конфронтация с поставщиком энергоресурсов. Не?

В Германии по вине её собственного политического руководства, которое, не обладая возможностью принимать выгодные для страны решения (отсутствует суверенитет), встало на тропу конфликта с Россией, за счёт которой немецкая промышленность, в общем-то, и существовала и сохраняла возможность конкурировать с американской, а затем и с китайской, произошли тяжёлые экономические изменения. Закрываются сотни и тысячи компаний каждый месяц, и от катастрофы не застрахован никто, даже такой всемирно известный гигантский автомобильный концерн Volkswagen, обеспечивающий автомобилями своих марок практически весь земной шар.

Так, агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Volkswagen сообщило, что руководство концерна рассматривает беспрецедентную по своей сути возможность закрытия заводов на территории Германии. Согласно комментарию гендиректора Volkswagen Оливера Блюме, причин тому несколько, и в первую очередь это снижение экономической активности в Европе, что, в свою очередь, ведёт к уменьшению потребительских расходов.

Кроме того, реальность, в которой оказалась экономика Германии, больше не позволяет Volkswagen выпускать автомобили на конкурентных условиях. Всё это может привести к тому, что концерну придётся нарушить взятое на себя обязательство не сокращать рабочих из-за производственных и экономических проблем.

Под закрытие могут попасть два завода концерна: один сборочный завод и одно предприятие по выпуску комплектующих. Если это произойдёт, то это станет для Volkswagen первым за десятилетия закрытием предприятия: в конце 1980-х так уже случалось на площадке концерна недалеко от Питтсбурга, США. По всей видимости, руководство концерна не учитывает продажу (в любом случае потерю и закрытие) завода в России — в Калуге — в рамках незаконных рестрикций, к которым заставили присоединиться Volkswagen. Куда более тревожной ситуация выглядит, если посмотреть на неё через призму того факта, что речь идёт о закрытии заводов Volkswagen на родной земле — в Германии. Такого не было уже 87 лет.

Мы, честно говоря, не понимаем, почему немецкий капитал не указывает своему политическому руководству, как ему нужно работать, ведь при капитализме решающее слово имеет именно крупный капитал. Снятие всех незаконных рестрикций с РФ, восстановление отношений с Москвой, возобновление производства автомобилей немецких брендов на российских заводах. Всё это может спасти ситуацию, учитывая чудовищную инерционность российского рынка, где ещё уважают немецкий автопром и желают иметь машину именно немецкого бренда.

#россия #санкции #экономика #автомобили #германия #volkswagen #автомобилестроение
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