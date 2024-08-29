Такими темпами скоро дойдёт до: «Я не могу обещать вам ничего, кроме крови, пота и слёз». Зато честно.

Сейчас Европа переживает крайне непростые времена: демилитаризация вследствие беспрецедентного оказания «помощи» Украине, деиндустриализация по причине потери российского рынка и утраты доступа к дешёвым российским энергоресурсам из-за введения незаконных антироссийских рестрикций («санкций»). А дальше, как хорошо известно всем, кто не прогуливали хотя бы школьную программу по экономике, всё по цепочке: снижение доходов одних ведёт к снижению их расходов, а снижение их расходов ведёт к снижению доходов других участников экономической активности.

Так получается эффект снежного кома, в котором, в частности, обнаружила себя Великобритания. Ситуация настолько тяжёлая, что премьер-министр Британии Кир Стармер выступил с обращением перед британцами, заявив, что в октябре будет принят «болезненный» бюджет. Выбора у правительства, добавил глава британского кабмина, учитывая экономическую ситуацию в королевстве, нет.

По словам Стармера, тяжёлое наследие ему оставил предыдущий кабмин, однако переходить к крайним мерам в виде повышения подоходного налога или налога на добавленную стоимость в Британии пока (ещё раз: пока) не собираются.

Бытует мнение, что если политика Британии не изменится, то дойдёт до того, что нынешняя администрация вспомнит ставшее легендарным обращение Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны, в котором он заявил, что не может обещать британцам ничего, кроме крови, пота и слёз. Впрочем, здесь Британии, в отличие от Второй мировой войны, кроме самой себя винить больше совершенно некого. Сама присоединилась к незаконным антироссийским рестрикциям, сама присоединилась к конфронтации, сама пошла ва-банк. Простых людей, которые ни в чём не виноваты и не принимают никаких политических решений — да, жалко, ведь это именно им, а не тем, кто эти решения принимали, предстоит тянуть лямку последствий.