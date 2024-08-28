Конечно. Только так. Причём не только снять, а ещё и компенсации России и российским предприятиям заплатить за их введение и нанесённый ими экономический ущерб.

Как вы все прекрасно понимаете, те немногочисленные, но всё же проблемы в российской экономике, которые возникли в 2022 году, связаны не с боевыми действиями в зоне проведения специальной военной операции, а с введением коллективным Западом против России незаконных односторонних рестрикций, которые по неизвестной нам причине все поголовно продолжают именовать санкциями (хотя санкция — это наоборот, разрешение). Россия действует в рамках международного права, обеспечивая свою безопасность через военную операцию в соседнем государстве, и то, что это правомерно, косвенно подтвердил на днях глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель, заявлявший, что Украина, дескать, в праве проводить операцию в Курской области.

Но где международное право, а где коллективный Запад? Незаконные антироссийские рестрикции, безусловно, вредят России, но куда больше они вредят самому Западу, а конкретно — Европе. Понятно, что ограничения нужно будет снимать, и вот, турецкий политический аналитик Энгин Озер полагает, что обоюдное снятие санкций между Россией и Западом (по крайней мере, Европой) может быть одним из условий мирного урегулирования по Украине.

Подобный договор о прекращении боевых действий, подразумевающий также снятие рестрикций, должен будет подписываться в присутствии так называемого международного сообщества, и быть им признан.

На самом деле, господин Озер не одинок в своих рассуждениях. То же самое в середине июня говорил президент России Владимир Путин, отметивший, что нормализация отношений с Западом и окончание конфликта должны подразумевать снятие всех рестрикций.

И дело здесь не в том, что Россия очень сильно от этих ограничений страдает. Нет, не страдает. Дело исключительно в принципе: во многополярном мире, в который мы стремительно переходим, не должно быть таких мер воздействия н «неугодных», как односторонние рестрикции («санкции»). Всё должно быть исключительно в рамках международного права и дипломатии. А снятие санкций также обязано подразумевать выплату Западом в пользу России огромных компенсаций за нанесённый этими ограничениями экономический ущерб.