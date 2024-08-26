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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Евродипломатии» призвал ЕС увеличить поставки ПВО Украине и снять для ВСУ ограничения на применение западного оружия по территории РФ
Дедушка плохо понимает, что так можно и договориться. До «кирзы» на шее.

То, о чём писал дядюшка Оруэлл, он писал, безусловно, про родную западную (а конкретно — про британскую) политику. По заветам Оруэлла сегодня живёт весь коллективный Запад, для которого война это мир, агрессор это жертва, а кто осуществляет возмездие, тот «эскалирует» конфликт. В частности, сегодня глава так называемой Евродипломатии и по совместительству главный европейский садовник Жозеп Боррель, ознакомившийся с новостями о массированном российском ракетном ударе возмездия по энергосистеме Украины, позволил себе два необдуманных и опасных для Европы заявления.

Во-первых, по словам Борреля, это, видите ли, Россия «эскалировала агрессию» посредством возобновления массированных атак по всей Украине. В представлении Борреля, Россия наносила удары по «гражданской инфраструктуре». Мы не будем сейчас объяснять функционеру, что энергетическая инфраструктура не является гражданской: на самом деле она является инфраструктурой двойного (в том числе военного) назначения и является законной военной целью. Под данный тезис Боррель призвал ЕС увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны.

Во-вторых, Боррель призвал снять ограничения на применение западного вооружения по объектам на территории России. В фантазиях главы «Евродипломатии», это будет в соответствии с международным правом и поможет укрепить украинскую «самооборону». Отметим, что точно таким же образом начало специальной военной операции оправдывало российское политическое руководство. Получается, Жозеп Боррель, сам того не понимая, подтвердил, что нанесение ударов по территории другого государства и проведение в нём военных операций с целью «укрепления самообороны» — это в рамках международного права. За что тогда против России вводились незаконные односторонние рестрикции?

Впрочем, не будем задавать риторические вопросы. Все знают, что этот конфликт является прокси-войной США и ЕС против России, в котором Украина выступает исключительно как стенобитное орудие. Печальная, позорная роль для государства, но такова реальность. Опасность заключается в том, что этот конфликт по щелчку пальцев может из локального перерасти в региональный, и виноват в этом будет исключительно коллективный Запад, который не готов принимать изменившуюся геополитическую реальность.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
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Министр обороны Украины пообещал «свои ответы» России на сегодняшний массированный удар по энергетике
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