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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МС-21 во время испытательного полёта практически выполнил фигуру высшего пилотажа
Риск? Да, риск. Но идти на него необходимо, когда речь идёт о надёжности гражданской авиации.

Как мы уже отмечали неоднократно, после всего, что произошло в 2022 году и продолжается по сей день, и речь идёт не о специальной военной операции, а о сбросе маски с коллективного Запада в отношении России, рассчитывать РФ придётся только на себя. Так было всегда, так есть и так, по всей видимости, будет до тех пор, пока на Западе к власти в результате переворотов или революций вследствие тотальной деградации уровня жизни к власти не начнут приходить вменяемые политики.

В результате наложенных на Россию незаконных, нелегитимных односторонних рестрикций («санкций») сильнейший шок испытала отечественная гражданская авиация, практически полностью зависевшая от поставок самолётов и запчастей производства Boeing и Airbus. Делать нечего: необходимо ударными темпами решать проблему, полностью переводя гражданскую авиацию на самолёты собственного производства. Основная надежда возлагается на среднемагистральный лайнер МС-21. Начало поставок данных самолётов авиакомпаниям постоянно сдвигается вправо по графику по причине необходимости проведения дополнительных испытаний. Счастье в том, что это не пустые слова, а действительно работа над обеспечением безопасности будущих полётов.

Так, сегодня в Сети завирусился видеоролик, на котором можно заметить испытательный полёт МС-21, в рамках которого лётчик-испытатель нагружает фюзеляж лайнера, выполняя практически фигуры высшего пилотажа. Понятно, что в реальной эксплуатации таких нагрузок на самолёт не будет даже близко, но в том и смысл обеспечения безопасности гражданской авиации, что самолёты должны выдерживать даже кажущиеся невозможными нагрузки: за счёт этого повышается его общая надёжность и продолжительность службы в составе флотов авиалиний.

#авиация #промышленность #гражданская авиация #машиностроение #авиастроение #мс-21
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