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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первый испытательный полёт полностью импортозамещённого лайнера МС-21 ожидается в текущем году
По крайней мере, на это рассчитывают в Объединённой авиастроительной корпорации.

Россия была готова бесконечно покупать новые гражданские лайнеры производства Boeing и Airbus, но коллективный запад своим шквалом незаконных рестрикций («санкций») решил иначе, и теперь у РФ только один выход: ударными темпами возрождать собственное гражданское авиастроение, ведь совсем недавно (в исторической, понятно, перспективе) примерно каждый второй самолёт на Земле был советским/российским.

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Основные надежды российской гражданской авиации возложены на среднемагистральный лайнер МС-21, который должен будет заменить собой такие популярные самолёты, как Boeing 737 и Airbus A320, поэтому вполне естественно, что именно к МС-21 зачастую прикована львиная доля внимания журналистов и широкой общественности. В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) это понимают, поэтому периодически делятся новостями относительно развития данного проекта.

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, ранее обозначенный план по проведению первого испытательного полёта полностью импортозамещённого (с российскими перспективными двигателями ПД-14) самолёта МС-21 остаётся в силе — полёт должен состояться в этом году.

Напомним, что сроки ввода МС-21 в строй регулярно сдвигаются вправо: по плану, свои первые заказы по данным лайнерам авиалинии получат только к концу 2025 года. Пока что речь идёт только об «Аэрофлоте».

#россия #авиация #промышленность #импортозамещение #гражданская авиация #авиастроение #мс-21
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