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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
Эти двигатели нужны уже сегодня и в огромных количествах.

Как вы прекрасно понимаете, гражданская авиация — это стратегически важная отрасль промышленности, и отдавать её на откуп иностранным, тем более крайне нестабильным с политической точки зрения государствам, было не просто недальновидно, это можно вполне классифицировать как умышленное вредительство на высоком уровне. С начала «нулевых» в России активно стали менять авиапарк гражданских самолётов на лайнеры производства Boeing и Airbus, и в конечном счёте собственное производство гражданской авиации оказалось в положении, которое проще классифицировать скорее как смерть, чем как жизнь.

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Просветление началось не так давно в исторической перспективе, а в полной мере необходимость восстановления производства отечественных пассажирских самолётов была и вовсе осознана лишь около десяти лет назад после первой волны экономической атаки коллективного Запада против России с незаконными односторонними рестрикциями. Ярче всего индикаторная лампа необходимости тотального импортозамещения в гражданской авиации засветилась в 2022 году, по понятным причинам. К счастью, понимание того, что это делать уже не просто необходимо, а попросту нет иного выхода, дошло до российского политического руководства, и сейчас процесс движется. Пусть и не так стремительно, как этого бы хотелось, но давайте не будем забывать масштаб утраты компетенций и развала гражданской авиастроительной отрасли за последние 30 лет.

Строить планеры (корпуса самолётов) в России могут, с полностью отечественной авионикой и органами управления тоже разобрались, теперь дело за наращиванием производства полностью отечественных авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14. Двигателей нужно много, очень много, запчастей для их дальнейшего обслуживания нужно ещё больше, и вот, на Уфимском моторостроительном производственном объединении, входящем в состав Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), запустили новый производственный участок с крупнейшим в РФ горячим изостатическим прессом. Данный производственный участок, как уточняет ОДК, позволит нарастить скорость и объёмы производства деталей для серийных версий ПД-8 и ПД-14.

Напомним, что двигатели ПД-8 и ПД-14 отличаются тягой (индексы в их названии — это как раз тяга на взлёте в тоннах) и будут устанавливаться на полностью импортозамещённый «Суперджет» и на МС-21 соответственно. Для широкофюзеляжных модернизированных лайнеров Ил-96-400, производство которых пока толком даже не начинается, будут изготавливать двигатели ПД-35.

#россия #экономика #авиация #промышленность #импортозамещение #гражданская авиация #авиастроение #пд-14 #двигателестроение #пд-8
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