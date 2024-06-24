Напоминаем, что полётные задания в данные ракеты закладываются американскими специалистами.

Вчера в Севастополе произошла большая трагедия: в ходе удара ВСУ пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями производства США одна из ракет взорвалась в воздухе прямо над оживлённым городским пляжем, в результате чего пострадали более 150 человек, а пятеро, включая троих детей, погибли. Сейчас совершенно не важно, по какой цели на самом деле наносился удар ATACMS, является ли трагедия следствием воздействия российской ПВО на одну из ракет, и что бы то ни было ещё. Важно то, что Украина по международному праву не может осуществлять удары по территории России (в том виде, в котором её воспринимает Россия), не являющейся зоной конфликта, поскольку статус конфликта не позволяет ей это делать, а также важен тот факт, что полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе данных собственной разведки.

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Проще говоря, Соединённые Штаты напрямую виноваты в случившейся трагедии, ведь если бы поставок таких систем вооружений Украине со стороны США не было, и если бы активнейшего участия Вашингтона в этом кризисе также не было, то и трагедии бы не произошло. В этой связи сегодня посол США в России Линн Трейси была вызвана «на ковёр» в Министерство иностранных дел.

Как гласит официальный пресс-релиз МИД РФ, в ходе беседы послу был сделан демарш по причине того, что Вашингтон активно «опекает» действующее киевское руководство, полностью содействует Украине в боевых действиях, а также вводит полётные задания в переданные Киеву оперативно-тактические ракеты, которыми вчера был осуществлён террристический акт в Севастополе.

Российское внешнеполитическое ведомство возложило на США равную с Украиной ответственность за трагедию, и заявило, что ответные меры на произошедшее обязательно последуют, а действия Вашингтона, подталкивающие Киев к продолжению боевых действий, не останутся безнаказанными.

Здесь, к сожалению, в подробности МИД РФ не вдаётся. Какие будут последствия для США, какой будет ответ, когда последует наказание, кто будет наказан, останется ли на Украине энергосистема или же пора производить полное обесточивание государства с нанесением ударов по распределительным подстанциям и последующей остановкой на Украине АЭС — всё это вопросы, ответы на которые жаждет знать российское общество.