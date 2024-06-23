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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны РФ возложило на США ответственность за удар ракетами ATACMS по Севастополю
Все полётные задания, как справедливо отметило МО РФ, в ATACMS вводятся американцами на основе данных своей спутниковой разведки.

Сегодня в Севастополе произошла трагедия: со стороны Украины был нанесён удар пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были перехвачены средствами ПВО, но пятая взорвалась в воздухе над городом. В результате этого инцидента пострадали более 120 человек, погибли пять человек, из которых три ребёнка, а также был нанесён ущерб имуществу и городской инфраструктуре.

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И вот, спустя несколько часов после произошедшего с официальным заявлением выступило Министерство обороны России.

«Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты «ATACMS» вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен.

Подобные действия не останутся безответными», — гласит заявление МО РФ.

В чём будут заключаться ответные действия, особенно, учитывая тот факт, что в первую очередь МО РФ обвинило в произошедшем Соединённые Штаты, пока можно только гадать. Ясно одно: вопрос безнаказанных полётов американских беспилотников-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря давным-давно перезрел, как перезрел и вопрос окончательного обесточивания любых промышленных мощностей Украины в результате разового выведения из строя всех распределительных электроподстанций.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
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