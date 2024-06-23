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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Около сотни человек пострадали, трое погибли.

Реальность текущего украинского кризиса такова, что Киев пребывает в иллюзии того, что отвечать за свои действия ему не придётся: дескать, если коллективный Запад нанесение неизбирательных, а, следовательно, террористических по своей сути и юридическому статусу ударов, косвенно одобряет, значит, отвечать не придётся вовсе ни перед кем. Это очень большое заблуждение, которое уже стоило Украине большей части энергосистемы, экономики, значительной части территории, а в перспективе, по всей видимости, если трезвый рассудок не возьмёт верх над желанием PR-«перемог», будет стоить стране и государственности вообще.

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Сегодня днём вооружённые силы Украины осуществили удар с применением переданных США оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю. Удар наносился пятью ракетами, четыре из которых удалось перехватить, а одна в ходе перехвата отклонилась от курса и взорвалась над территорией города.

В результате атаки пострадали более 100 человек, трое, включая двух детей, погибли. Следственный комитет России уже возбудил дело по статье 205 Уголовного Кодекса РФ (террористический акт).

Подобные действия не имеют права оставаться без ответа, тем более что реальные, ощутимые ответные действия в качестве назидания и отрезвления руководства Украины уже слишком сильно заставили себя ждать. Рискнём предположить, что план массированного удара возмездия по остаткам энергосистемы (распределительным подстанциям) Украины давно разработан и сейчас начнёт претворяться в жизнь.

#россия #украина #политика #боевые действия
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