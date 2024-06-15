Зачем вы тогда этот междусобойчик собирали, если без России всё бессмысленно и немыслимо?

Странный во всех смыслах «мирный саммит» в Швейцарии, который готовился давно, и уровень представительства стран глобального большинства на котором крайне неубедительный, проходит в период, когда повестка Киева и коллективного Запада выглядят максимально нелепо. Дошло до абсурда: страны решили провести «саммит мира», не пригласив на него Россию, от которой и зависит то, как всё закончится, и причём даже не рассматривая российскую позицию и требования Москвы.

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Похоже, абсурдность ситуации уже настолько запредельна, что это начали замечать хозяева саммита. Так, президент Швейцарии Виола Ахмерд во вступительном слове на открытии «саммита мира» заявила, что мирный процесс «немыслим» без участия России.

«Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны [конфликта — прим. ред.], и мы можем помочь проложить путь [к долгосрочному решению — прим. ред.]», — заявила Ахмерд.

Примечательно, что собравшиеся на этом междусобойчике лидеры и министры приглашённых стран практически как один заявляют о необходимости вовлечения России в мирный процесс, потому что ничего серьёзного без участия Москвы быть не может. Что ж, предложение Москвы вчера было озвучено президентом России. Размышляйте. И помните, что следующее предложение всегда хуже предыдущего, и надо радоваться синице в руках, чем журавлю в небе.