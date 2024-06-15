Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Мирный процесс без России немыслим»: вступительное слово президента Швейцарии на «саммите мира» по Украине
Зачем вы тогда этот междусобойчик собирали, если без России всё бессмысленно и немыслимо?

Странный во всех смыслах «мирный саммит» в Швейцарии, который готовился давно, и уровень представительства стран глобального большинства на котором крайне неубедительный, проходит в период, когда повестка Киева и коллективного Запада выглядят максимально нелепо. Дошло до абсурда: страны решили провести «саммит мира», не пригласив на него Россию, от которой и зависит то, как всё закончится, и причём даже не рассматривая российскую позицию и требования Москвы.

реклама

Похоже, абсурдность ситуации уже настолько запредельна, что это начали замечать хозяева саммита. Так, президент Швейцарии Виола Ахмерд во вступительном слове на открытии «саммита мира» заявила, что мирный процесс «немыслим» без участия России.

«Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны [конфликта — прим. ред.], и мы можем помочь проложить путь [к долгосрочному решению — прим. ред.]», — заявила Ахмерд.

Примечательно, что собравшиеся на этом междусобойчике лидеры и министры приглашённых стран практически как один заявляют о необходимости вовлечения России в мирный процесс, потому что ничего серьёзного без участия Москвы быть не может. Что ж, предложение Москвы вчера было озвучено президентом России. Размышляйте. И помните, что следующее предложение всегда хуже предыдущего, и надо радоваться синице в руках, чем журавлю в небе.

#россия #украина #политика #боевые действия #швейцария
1
Показать комментарии (1)
Во Франции назвали рациональным мирное предложение Путина
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
6
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
47
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
230
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
22
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
3
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
12
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
4
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
49
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Коротко о проблеме жирного ".xsession-errors", или как Linux может сократить ресурс SSD
28

Сейчас обсуждают

John Doe
21:06
Да оно видно. Он какой-то обиженный на всех и на всё
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Я - Константин
21:03
Да вас тарасиков наши на поле боя ссаными тряпками гоняют ;)
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
Я - Константин
21:02
Ты скорее всего Тарас 321драс ;) Порода чувствуется, как чучело не маскируйся ;)
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
century84
20:56
Мероприятие под стать главному клоуну.
Пресса Швейцарии опубликовала карикатуру на «саммит мира» по формуле Зеленского
Bearcub
20:52
"Зачем вы тогда этот междусобойчик собирали" - пожрать и прибухнуть)))
«Мирный процесс без России немыслим»: вступительное слово президента Швейцарии на «саммите мира» по Украине
Саня Карпенко
20:48
Мне хватило прочитать первый пункт про Call of Duty и понять что автор шизоид, дальше не стал читать этот кал и думаю правильно... На этом всё
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
Я - Константин
20:46
петух старый остался, методичка им не поможет, забежал кукарекнул и в кусты ;)
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
corsi
20:43
В 2013-2014 не случись гос.перевот - остался бы Крым, не случись АТО - ДНР и ЛНР получили бы больше прав и автономий, но остались бы в составе Некроины. Теперь Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая ...
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
Dark_Cloud
20:31
https://youtu.be/Z2p3MpPgKAU Что с эбалом, голубцы? Особенно проиграл с персонажа, купившего на замену такое же глючное говно - естественно, он у него откис так же, как и предыдущий. Безумие - это по...
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Алексей Фарадей
20:30
Кому-то реально нужны красные карточки? За картами, ходим к Хуангу За процами, ходим к Лизе Все просто
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем