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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Имеющий мозги — да поймёт»: Лавров о том, поймут ли на Западе сегодняшние заявления Путина по Украине
С этим-то как раз проблема.

Сегодняшнее выступление президента России в Министерстве иностранных дел, в рамках которого прозвучали, по сути, ультимативные предложения Киеву и Западу по урегулированию украинского кризиса, навело шороху в информационной среде. Адресатами озвученных Путиным предложений были западные общества и страны глобального Юга.

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И если с глобальным Югом всё примерно понятно — страны Азии, Африки и Южной Америки живут в условиях получения информации из разных источников — то вот с западными странами, которые существуют в созданном самими собой информационном «пузыре», всё сложно. Впрочем, надежда на то, что западный политический класс хоть что-то услышит (о готовности слушать пока даже и речи нет, на Западе функционеры на это пока не способны в принципе), имеется.

Так, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, надежда на то, что адресаты услышат заявления Путина, имеется.

«Имеющий уши — да услышит, имеющий мозги — да поймёт. Не уверен, что там [на Западе] всё вот так в порядке с этими органами, но надежда умирает последней», — прокомментировал Лавров.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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beltar
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