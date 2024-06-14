Судя по заиканию, Йенс Столтенберг «немножко» в состоянии паники от услышанного от Путина.

Сегодня президент России Владимир Путин, по сути, выдвинул ультиматум и Украине, и Западу. Либо Украина выводит войска с территорий, которые теперь по конституции России являются российскими, причём в их административных границах, а не по линии боевого соприкосновения, а Запад, в свою очередь, полностью снимает все наложенные за 10 лет на Россию незаконные рестрикции («санкции»), либо боевые действия будут продолжаться, и в конечном счёте условия мирного урегулирования станут ещё более тяжёлыми и для Киева, и для Запада.

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Мы уже неоднократно отмечали, что Киев после 2014 года мог отделаться утратой лишь Крыма, но, подначиваемый коллективным Западом, раз за разом срывал все нужные в первую и в последнюю очередь именно ему мирные договорённости. Как итог, в 2022 году Украина осталась без Донецкой и Луганской областей, которые в феврале 2022 года были признаны Россией независимыми государствами в виде ДНР и ЛНР соответственно. Затем осенью 2022 года Украина ещё осталась и без Херсонской и Запорожской областей. Без чего ещё останется Украина, если политика по непринятию Киевом любых переговоров с Москвой продолжится, можно только гадать, но очевидно, что с течением времени условия окончания мира будут становиться для Киева всё жёстче и жёстче.

И вот, вскоре после озвучивания Путиным вышеуказанного предложения перед прессой выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, почему-то заикаясь и запинаясь даже больше обычного заявивший, что озвученные президентом России предложения не являются «мирными», а лишь демонстрируют агрессивность Москвы и её готовность «достигать своих военных задач». По мнению Столтенберга, то, что сказал Путин, свидетельствует о желании России «подчинить» всю Украину.

Здесь, как мы уже и говорили ранее, мы сталкиваемся с тем, что западные политические функционеры просто не в состоянии не то что понять (это вообще за пределами их возможностей), а хотя бы услышать, что им говорит российское политическое руководство. А говорит оно им очень простую вещь: соглашайтесь, пока предлагают, и пока есть, на что вообще соглашаться, хуже быть всегда может, и если будет надо, это «хуже» будет реализовано. Необходимо понимать, что мирное урегулирование в первую и в последнюю очередь нужно самой Украине, поскольку именно Украина разрушается и терпит колоссальные потери в ходе этого кризиса, и «понты» в духе «будем стоять насмерть» здесь совершенно ни к чему.