Ставки повышаются. Раньше речь шла о неделимой системе только в Европе.

Если вы внимательно следили за событиями, которые предшествовали началу специальной военной операции на Украине, то наверняка помните, что в декабре 2021 года Россия направила в США и НАТО предложение о формировании новой архитектуры безопасности в Европе, подразумевающей нерасширение Североатлантического альянса дальше на восток и принятие реальности в виде неотчуждаемого права РФ на принятие решений по всему, что происходит в Европе.

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Циничный и демонстративный отказ Запада от этого предложения стал спусковым крючком к началу российской операции на Украине. За последние два с половиной года практически всё поменялось: и геополитическая обстановка в мире, и положение дел в зоне непосредственно украинского кризиса, и расклад сил, и экономическое состояние Запада. Как итог, условия, на которых Россия готова к урегулированию сложившихся кризисных явлений, ужесточаются. Сегодня президент России Владимир Путин уже объявил, что для окончания украинского кризиса Киев должен вывести войска с административных границ России в её новых территориальных реалиях, а Запад — должен полностью снять все нелегитимные санкции.

И вот, вопрос формирования новой архитектуры безопасности в Европе также больше неактуален. Теперь речь, по словам Путина, должна идти о создании неделимой системы уже евразийской безопасности. Как отметил глава российского государства, Москва готова обсуждать проработку данной системы, учитывающей интересы «всех без исключения» государств евразийского континента.