На данном этапе речь идёт об опытном образце данного самолёта.

Хотя первые серийные образцы полностью импортозамещённых гражданских лайнеров Superjet-100 (SJ-100/SSJ-New) будут поставлены авиакомпаниям только через полтора года, и то, в лучшем случае, сертификационные лётные испытания их опытных образцов уже вовсю проводятся. Так, сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о том, что опытный образец импортозамещённого «Суперджета» приступил к соответствующим испытаниям.

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Первый полёт в рамках сертификационных лётных испытаний состоялся на аэродроме Лётно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском. В рамках данного испытания проводилась проверка полностью российской топливной системы самолёта. Испытательный полёт проводился 2,5 часа, и в его рамках выполнили 15 успешных испытаний.

Как уточняет пресс-служба ОАК, с целью ускорения испытаний топливной системы опытный образец «Суперджета» был оснащён двигателями SaM146 совместного российско-французского производства. Вскоре к испытаниям присоединятся ещё два опытных образца лайнера, оснащённые уже отечественными авиадвигателями ПД-8.

SJ-100 является ближнемагистральным (региональным) самолётом, на который параллельно с МС-21 (уже среднемагистральный) возлагаются основные надежды российской гражданской авиации в реалиях разорванного компаниями Boeing и Airbus под давлением своих правительств в одностороннем порядке в нарушение всех договоров и норм торговли сотрудничества с Россией.