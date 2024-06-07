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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Аэрофлот» получит первую партию российских самолётов МС-21 в конце 2025 года
Проще говоря, срок сдвинулся на год.

Мы уже не раз отмечали, что в результате ухода с российского рынка Boeing и Airbus — действия, которое в российском политическом руководстве рано или поздно ожидали, но затянули с процессом тотального импортозамещения в гражданской авиации — у России попросту не осталось другого выхода, кроме как активно, семимильными шагами наращивать производство собственных пассажирских самолётов разных классов.

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В сегменте среднемагистральных узкофюзеляжных лайнеров, являющихся основными рабочими лошадками авиалиний, главной надеждой российской гражданской авиации являются перспективные лайнеры МС-21. Изначально предполагалось, что «Аэрофлот» получит первую партию МС-21 в конце этого года, но затем срок был снова перенесён вправо по графику.

Теперь, согласно комментарию генерального директора «Аэрофлота» Сергея Александровского на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24), скорректированный производителем срок начала поставок МС-21 — это четвёртый квартал 2025 года. Проще говоря, ещё примерно через полтора года.

Что до второго основного российского лайнера — полностью импортозамещённой версии «Суперджета», который ещё ожидает переименование — то их «Аэрофлот» получит и того позже: в первом квартале 2026-го. Согласно комментариям специалистов, задержки в поставках связаны с необходимостью нарастить производство непосредственно российских современных турбореактивных авиадвигателей — ПД-14 и ПД-8 для МС-21 и «Суперджета» соответственно.

#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #мс-21 #«аэрофлот»
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