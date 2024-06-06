Но делать это уже, к сожалению, совершенно необходимо.

Российское политическое руководство начинает приходить к выводу, что пока страны коллективного Запада не почувствуют угрозу своей безопасности, как это было во времена Карибского кризиса, то никакой разрядки не произойдёт ни в вопросе Украины, и тогда данный конфликт может продолжаться вечность (России он вообще-то тоже обходится отнюдь не без потерь и не без ущерба), ни в отношениях с самим Западом. По всей видимости, последней каплей стало открытое обсуждение и разрешение Западом на использование своего переданного Киеву оружия для нанесения ударов по общепризнанной российской территории, которая не является зоной конфликта.

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В этой связи вчера президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями мировых СМИ в преддверии начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24) заявил, что Москва рассматривает (а, значит, скорее всего, по факту уже рассмотрела и приняла решение) возможность передачи своих вооружений в регионы, которые конфликтуют с коллективным Западом, и которые будут этими вооружениями наносить удары по «чувствительным объектам» Запада.

Перед нами не что иное, как ответная и очень давно необходимая для отрезвления Запада эскалация со стороны Москвы, однако какие конкретно страны/регионы/акторы получат российское оружие для проведения своих операций против западных интересов, не уточняется. Сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что данный вопрос намеренно остался без ответа. По словам Медведева, это могут быть все, кто считают США и их союзников своими противниками, причём совершенно не важно, признаются эти участники международных отношений кем бы то ни было или нет, и пусть, продолжил Медведев, в сложившейся ситуации страны Запада ощущают на себе дозу собственного лекарства, когда некая третья сторона использует чужое оружие для нанесения ударов по их территории.

Следует отметить, что горячих точек на планете, в которых искренне пылают ненавистью к американскому и в целом западному неоимпериализму, доведшему их до ручки, вагон и маленькая тележка. Дальше уже дело за российской дипломатией.