Тема тяжёлая, но говорить на неё нужно.

Самая тяжёлая тема любого вооружённого конфликта — это безвозвратные потери личного состава, означающие гибель людей, горе их семьям и утрату боевой эффективности подразделений. Российское руководство долгое время избегало озвучивания этих сведений (последняя официальная информация о потерях ВС РФ в зоне СВО была опубликована Минобороны осенью 2022 года), но сегодня пусть и косвенно, но всё же пролить свет на происходящее решил президент России Владимир Путин.

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По словам главы государства, среднее соотношение общих потерь ВС РФ и ВСУ, в которые включены как санитарные, так и безвозвратные потери, составляет 1:5—1:6. При этом в ВСУ гораздо выше количество безвозвратных потерь — примерно половина от общих. Данное соотношение общих потерь примерно соответствует количеству военнопленных с обеих сторон. Как заявил Путин, на Украине в плену находятся 1 348 российских солдат и офицеров, в России в плену — 6 465 украинских солдат и офицеров.

Месячные общие потери ВСУ составляют 50 тысяч человек (потери ВС РФ при этом нетрудно вычислить посредством вышеуказанного соотношения). Масштабная мобилизация населения, проводимая на Украине, заявил Путин, направлена на покрытие потерь: в среднем в ВСУ набирают по 30 тысяч новобранцев в месяц.

Из этой статистики нетрудно прийти к выводу, что масштабный конфликт на истощение, в который превратилась специальная военная операция, статистически приводит Украину к гуманитарной и демографической катастрофе, но и России обходится отнюдь не легко. Собственно, перед нами та причина, по которой российское политическое руководство всеми силами пыталось избежать текущего силового решения сложившегося кризиса. На сколь жёстких в пользу РФ условиях после этого можно будет заканчивать данный конфликт, поскольку заплачена слишком высокая цена, сказать поистине трудно — понятно, что просто нейтрализацией Украины и безоговорочным признанием территориальных реалий дело уже не ограничится.