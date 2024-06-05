Всё сдержанно и, что самое главное, реалистично.

Последние недели в западной прессе с подачи работающих словно помело языков западных политиков разгоняется тема разрешения Киеву применять западное оружие для нанесения ударов по территории России. Мы уже многократно отмечали, что юридические рамки текущего украинского кризиса не допускают ударов ВСУ по территории РФ, не являющейся зоной боевых действий, однако Киев потому и находится в текущем положении, что не может справиться с желанием осуществить ничего даже с тактической точки зрения не значащий удар террористической направленности.

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И хотя западное оружие уже давно используется украинскими войсками для ударов по территории России, пока что это различные артиллерийские системы, для которых прямое участие западных военных не требуется. Применение же таких вооружений, как ATACMS и других дальнобойных ракет — это совсем другой уровень вовлечённости западных стран в текущий кризис, и на этот случай у Москвы уже явно приготовлен свой неприятный для Запада ответ.

Его озвучил президент России Владимир Путин в ходе встречи с журналистами мировых СМИ в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24). По словам главы российского государства, Россия в качестве ответной меры может поставить свои дальнобойные вооружения в те регионы мира, откуда этим оружием будут наноситься «чувствительные удары» по странам, осуществляющим поставки вооружений Украине. Сейчас, добавил Путин, идут обсуждения этих вопросов.

Что это за регионы такие, которые согласятся исполнять роль российской прокси, естественно, глава государства уточнять не стал.

Чтобы завершить украинский кризис, Запад должен прекратить поставлять Киеву вооружения, добавил Путин. В таком случае, по подсчётам Генштаба ВС РФ, боевые действия продлятся ещё 2—3 месяца. Пока что же окончание кризиса на горизонте не маячит: в частности, по словам Путина, Соединённым Штатам нужно ещё около года, чтобы «избавиться от Зеленского»; а это, надо понимать, значит, что и конфликт, скорее всего, продлится примерно столько же.