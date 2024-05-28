И это весьма немаловажно.

Поскольку в странах коллективного Запада принято смотреть на то, как ведут себя США, то действия Вашингтона остаются определяющими для обще-западной повестки и политики. Сейчас в Европе отдельные утратившие связь с объективной реальностью политики призывают разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по объектам на территории России. Уровень безрассудства этих призывов разнится, однако непосредственно Соединённые Штаты пока остаются верны своей позиции и не разрешают Киеву использовать своё оружие для нанесения ударов по территории (имеется в виду общепризнанная территория) РФ.

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Так, сегодня официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что американская политика относительно применения переданного Украине оружия остаётся прежней: Вашингтон не поощряет и не разрешает применять его за пределами границ Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня призвал снять ограничения для Украины на применение западного оружия по российским военным объектам, с которых осуществляются удары по Украине. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предельно прозрачно намекнул, что ждёт европейские государства в случае, если идеи, озвучиваемые тем же Макроном, будут реализованы.

Напоминаем, что по международному праву любые удары Украиной по территории России вне зоны конфликта, какую цель бы они ни преследовали, незаконны по причине отсутствия между государствами формальной войны (для России это СВО, а для Украины — военное положение) и классифицируются Москвой как террористические атаки и военные преступления.