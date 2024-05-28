Это страны с небольшой территорией и очень плотным населением, зловеще напомнил президент России.

Последнее время на фоне катастрофического для Украины положения дел в зоне специальной военной операции западные спонсоры Киева всё чаще и всё громче призывают к нарушению международного права, коим является разрешение Украине использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь общепризнанной территории России. С точки зрения международного права общепризнанная территория России не является зоной конфликта, а это значит, что удары по ней — это террористические акты и военные преступления. Как их, собственно, и классифицируют Минобороны России, Следственный комитет и другие уполномоченные органы.

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Но международное право коллективным Западом рассматривается сильно по-своему: там прикрываются тем, что при передаче западного оружия Украине оно якобы перестаёт быть западным и становится украинским, а там уж Киев сам решает, как ему его использовать. Сегодня президент России Владимир Путин по итогам визита в Узбекистан дал по этому поводу комментарий, в котором прозвучал очень зловещий намёк на последствия.

По словам Путина, комментарии, исходящие из уст генсека НАТО, призывающего к разрешению Украине применять западное оружие по России, вызывают удивление, поскольку генсек альянса, хоть он и гражданский человек, но всё-таки должен понимать, что применение высокоточного западного оружия, как его ни называй и ни маскируй, невозможно без прямого задействования западной военной инфраструктуры — в частности, космических средств разведки.

Дальше Путин дал зловещий намёк на то, что западным странам следует «отдавать себе отчёт в том, с чем они играют», и помнить, что западные, европейские страны это, как правило, государства с небольшой территорией и очень высокой плотностью населения.

Как отметил глава российского государства, сейчас ВС РФ занимаются созданием санитарной зоны в Харьковской области — боевыми действиями, на которые были вынуждены пойти по вине официального Киева, решившего обстреливать приграничные российские территории. Такие же меры, добавил Путин, могут быть приняты в случае начала применения Украиной дальнобойных западных средств поражения по российской территории. Иными словами, чем дальше Киев с позволения западных кураторов «борзеет», тем больше территорий потеряет.