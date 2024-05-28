Путин по этому поводу уже всё сказал.

С точки зрения международного права, и мы неустанно об этом повторяем, любые удары ВСУ по территории России, не являющейся зоной боевых действий, незаконны и классифицируются Москвой как террористические атаки и военные преступления, за которые Киеву придётся отвечать, как сильно бы последнему не хотелось верить в обратное. Для западных стран же международное право очень мало что значит — его там заменяет «порядок, основанный на правилах», а правила эти, как вы понимаете, написаны в свою пользу и могут при желании редактироваться чуть ли не на лету.

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Поэтому сейчас в западных столицах на полном серьёзе обсуждается выдача Украине разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов по объектам на общепризнанной российской территории, используемым для осуществления атак по Украине. В частности, сегодня эту безумную и крайне опасную по своей сути идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, необходимо позволить Украине «нейтрализовать» те военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. При этом Макрон выступил категорически против того, чтобы обстреливались гражданские или прочие военные объекты, которые не участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации.

Сегодня по этому поводу уже высказался президент России Владимир Путин, сделав Западу очень жёсткий и зловещий намёк на то, что в случае, если западное оружие полетит вглубь России, придётся применять очень серьёзные меры. Путин, в частности, напомнил, что европейские страны имеют небольшую территорию при очень высокой плотности населения, и должны, играя с огнём, исходить именно из этих соображений.

Необходимо понимать, что прилёт лёгкого кустарно собранного украинского дрона — это одно, а вот точный удар условной оперативно-тактической ракетой западного образца — это уже совсем другое. Возможно, МИД РФ имеет смысл вызвать западных послов на ковёр и устроить им демарш с подробным рассказом о последствиях этой безумной эскалации. И предупредить страны глобального Юга, чтобы ответные действия Москвы в случае, если их придётся выполнять, не стали ни для кого сюрпризом.