Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон выступил за удары по российским военным объектам, с которых осуществляются атаки по Украине
Путин по этому поводу уже всё сказал.

С точки зрения международного права, и мы неустанно об этом повторяем, любые удары ВСУ по территории России, не являющейся зоной боевых действий, незаконны и классифицируются Москвой как террористические атаки и военные преступления, за которые Киеву придётся отвечать, как сильно бы последнему не хотелось верить в обратное. Для западных стран же международное право очень мало что значит — его там заменяет «порядок, основанный на правилах», а правила эти, как вы понимаете, написаны в свою пользу и могут при желании редактироваться чуть ли не на лету.

реклама

Поэтому сейчас в западных столицах на полном серьёзе обсуждается выдача Украине разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов по объектам на общепризнанной российской территории, используемым для осуществления атак по Украине. В частности, сегодня эту безумную и крайне опасную по своей сути идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, необходимо позволить Украине «нейтрализовать» те военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. При этом Макрон выступил категорически против того, чтобы обстреливались гражданские или прочие военные объекты, которые не участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации.

Сегодня по этому поводу уже высказался президент России Владимир Путин, сделав Западу очень жёсткий и зловещий намёк на то, что в случае, если западное оружие полетит вглубь России, придётся применять очень серьёзные меры. Путин, в частности, напомнил, что европейские страны имеют небольшую территорию при очень высокой плотности населения, и должны, играя с огнём, исходить именно из этих соображений.

Необходимо понимать, что прилёт лёгкого кустарно собранного украинского дрона — это одно, а вот точный удар условной оперативно-тактической ракетой западного образца — это уже совсем другое. Возможно, МИД РФ имеет смысл вызвать западных послов на ковёр и устроить им демарш с подробным рассказом о последствиях этой безумной эскалации. И предупредить страны глобального Юга, чтобы ответные действия Москвы в случае, если их придётся выполнять, не стали ни для кого сюрпризом.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #франция
+
Написать комментарий (0)
Путин намекнул, что ждёт европейские страны, если они разрешат Украине использовать западное оружие против России
Financial Times: сотни зарубежных компаний передумали уходить из России, несмотря на громкие заявления
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах — теперь его точно примут
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
21
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
32
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
44
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
6
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
38
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
4
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
36
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
41
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
3

Сейчас обсуждают

vl
21:55
если это ты про меня так странно выразился, то увы, промахнулся. У меня в компе процессор от Интел, видеокарта от энвидиа , А насчёт сборки Zystax-а , то просто констатировал факт, кстати, сам он дока...
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Культовый
21:52
Коммунисты! Ставьте лайк, покажем всем что мы большинство!
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
aleximus777
21:46
Как раз пришла похоже эта обнова. На тел не снимаю, но по старинке проверяю матчасть. Конечно, раздражают глупые ограничения и решения, мало ли, попадешь в ситуацию, когда одна мобила и будет при себе...
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
Культовый
21:44
Хватит играть в говно, есть божественные terraria, starbound и stardew valley! Что вам ещё надо, говноеды?
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
Культовый
21:40
Очередная исповедь нищего бичугана. Успешные люди сразу покупают топ и не ноют.
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Сергей Гришин
21:17
да,На Госуслугах давали при онлайн голосовании... Но всем кто голосовал пофиг за кого.Всем давали кто голосовал онлайн.
Путин дал развёрнутый ответ по поводу легитимности власти на Украине
Легенда
21:14
я на нвидиа даже незнаю что такое настройки драйвера. всё пашет из коробки. а мне ваш фетиш амудяшный неинтересен. развлекайся в адреналине. он хоть не вылетает? графа норм? чё по сюжету?
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
lewile
21:13
Всё не могут определится кончились ракеты или вот-вот кончатся... А теперь поняли что как может кончится то чего дохера и больше, и при желании очень быстро пополняется...
Military Watch: Россия существенно нарастила свой ракетный запас
Vorvort
21:10
Эль хер за речкой, я знал что ты тупой, но не настолько! 😂 Я тебе кидал тесты в 16 играх с лучами, в 10 из них 4080 слила 7900XTX, в одной ничья. Про 4070 ты пишешь наркоманский бред, не позорься!
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
lewile
21:05
Ну так никто и не спорит что западное вооружение высокотехнологичное и супер точное, но с одной пометкой. Всё западное вооружение разрабатывалось и частично обкатывалось для борьбы с кем? С армией тал...
В США признают, что российские средства РЭБ делают американские HIMARS на Украине бесполезными
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем