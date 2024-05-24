По категории IIIA ИКАО.

Хоть передача первой партии российских перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21 заказчикам (авиалиниям) продолжает откладываться, но это отнюдь не означает, что процесс испытаний и производства данных самолётов останавливается. Вовсе нет. Все испытания проходят по плану, и когда они завершатся, можно будет начать говорить о допуске новой машины к перевозке пассажиров и начале её полномасштабного серийного производства.

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Очередной этап испытаний и сертификаций уже позади: в Жуковском самолёт МС-21, оснащённый современными российскими двигателями ПД-14, совершил полностью автоматическую посадку по категории IIIA ИКАО (ICAO, Международная организация гражданской авиации, входит в ООН).

Напомним, что аналогичную посадку в полностью автоматическом режиме МС-21 совершал ещё в декабре 2023 года, но тогда самолёт сделал это с двигателями американской компании Pratt & Whitney, которыми опытные образцы МС-21 комплектовались, пока ПД-14 находился в разработке и производстве в должных количествах. Теперь же, по сути, данный важный этап испытаний был пройден на полностью российской базе.

МС-21 наряду с импортозамещённым «Суперджетом» (будут переименовывать в «Яковлев») являются надеждой российской среднемагистральной авиации. Также возобновлено производство Ту-214, начат выпуск Ил-114-300 и будет возобновлено производство дальнемагистральных Ил-96-400.