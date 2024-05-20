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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России создан цех 3D-печати для производства крупных деталей перспективного авиадвигателя ПД-35
Этот двигатель будут ставить на дальнемагистральные лайнеры.

Вопрос импортозамещения в сфере гражданского авиастроения в России встал не просто ребром, а является жизненно необходимым. Понимать это начали ещё во второй половине «нулевых», но тогда разгулявшийся капитализм твердил нам о том, что «выгоднее купить, чем производить своё». Резко изменить своё представление о реальности пришлось в 2022 году в результате известных событий и введённых против России незаконных западных рестрикций («санкций»).

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Сейчас входящие в состав «Ростеха» Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) активно трудятся над выпуском российских планеров и двигателей, и в данном деле даже намечаются если не прорывные, то как минимум очень интересные подвижки. Так, сегодня «Ростех» сообщил о том, что на одном из предприятий ОДК был создан уникальный в своём роде цех с российским оборудованием для 3D-печати. Уникальность заключается в том, что с помощью этого оборудования можно будет, по сути, «выращивать» крупногабаритные детали для перспективного авиационного двигателя ПД-35 большой мощности.

Как отметил «Ростех», раньше такие детали (какие конкретно, не уточняется) приходилось собирать из элементов, теперь же они создаются в цельном виде. Максимальная масса деталей, которые могут производить новые станки, составляет 400 кг, а диаметр — до «нескольких метров».

Вместе с тем цех оборудовали станками для инерционной сварки трением. Данный метод сварки позволяет добиться идеальных сварных швов при высокой эффективности и скорости самого процесса.

Напомним, двигатели ПД-35 (где индекс 35 — это тяга в тоннах) должны будут устанавливаться на перспективных российских широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах. Например, на Ил-96-400. Сейчас те же правительственные Ил-96, которые используются в специальном лётном отряде «Россия», оснащены сравнительно старенькими двигателями ПС-90А, разработанными в 1980-х, и уже не соответствующими современным требованиям ни по топливной эффективности (что критически важно для коммерческих авиалиний), ни по шумовым характеристикам.

#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиастроение #пд-35 #авиадвигатели
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