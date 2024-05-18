Импортозамещать, так по полной.

Поскольку самолёт «Сухой Суперджет-100» в своё время создавался как совместный российско-французско-британско-американский проект, в котором непосредственно российского был разве что сборочный цех и бренд «Сухой», то после введения незаконных западных односторонних рестрикций всё это совместное «творчество» было загублено, а Россия была вынуждена, даже если она этого очень не хотела, стремительно работать в вопросе тотального импортозамещения в гражданской авиации.

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Основная надежда сейчас возложена на «Суперджет» и на МС-21. Про МС-21, первые поставки которых авиакомпаниям должны начаться уже в 2025 году, мы написали в предыдущей заметке. В этой же речь пойдёт про «Суперджет». Оказалось, что от этого бренда госкорпорация «Ростех», в состав которой входит всё отечественное авиастроение, будет отказываться.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, от данного наименования будут отказываться:

«У нас это всё под КБ имени Яковлева, и я думаю, что так и будет — «Яковлев», — заявил Чемезов.

Также Чемезов добавил, что заметное вытеснение иностранных гражданских самолётов российскими начнётся примерно с 2030 года, поскольку возможности для их ремонта и обслуживания (если, конечно, политический фон на Западе вместе со всеми западными элитами не поменяются) к тому времени иссякнут, а российские авиазаводы выйдут на мощности, позволяющие закрыть потребность отечественных авиакомпаний в самолётах. Закрывать эту потребность будут МС-21, пока ещё «Суперджет», Ту-214, Ил-114-300, а также Ил-96-400.