Об этом сообщают СМИ со ссылкой на кабмин.

После того как Россия вследствие введения против неё незаконных западных рестрикций осталась наедине с собой в вопросе дальнейшего развития гражданской авиации (Boeing и Airbus, поджав хвосты и выполнив приказ своих правительств, ушли с российского рынка и вряд ли уже вернутся при действующих западных администрациях), основная надежда отечественных авиакомпаний была возложена на перспективные среднемагистральные лайнеры МС-21 и SJ-100. План по началу серийных поставок этих самолётов авиакомпаниям постоянно срывается из-за необходимости тщательных испытаний, но вот, похоже, мы приближаемся к тому моменту, когда первая партия МС-21 будет поставлена заказчикам.

реклама

Как сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Правительства касательно изменений комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, первая партия из девяти самолётов МС-21 будет поставлена в 2025 году.

Следует понимать, что серийное производство российских гражданских лайнеров пока всё ещё находится на зачаточных стадиях: объём выпуска будет наращиваться постепенно, и лишь к 2029 году российский авиапром, по плану, должен выйти на темп производства 72 единиц МС-21 в год. Сколько лет понадобится, чтобы полностью заместить весь авиапарк ныне ставших «токсичными» самолётов Boeing и Airbus, вопрос серьёзный. Впрочем, вряд ли такая задача вообще ставится — в ней нет смысла.

Что до «Суперджета», который отныне будет выполнен в полностью импортозамещённом виде, включая и авионику, которая производится на входящем в состав госкорпорации «Ростех» предприятии «КРЭТ», то его поставки и вовсе отложены до 2026 года. Объём производства «Суперджетов» должен дойти до 20 самолётов в год с 2026 года.

МС-21 и «Суперджет» относятся к классу среднемагистральных узкофюзеляжных лайнеров, то есть, являются основными рабочими лошадками авиакомпаний. По своему позиционированию это прямые конкуренты Airbus A320 и Boeing 737.