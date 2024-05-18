Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первые девять российских перспективных лайнеров МС-21 будут поставлены авиакомпаниям уже в следующем году
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на кабмин.

После того как Россия вследствие введения против неё незаконных западных рестрикций осталась наедине с собой в вопросе дальнейшего развития гражданской авиации (Boeing и Airbus, поджав хвосты и выполнив приказ своих правительств, ушли с российского рынка и вряд ли уже вернутся при действующих западных администрациях), основная надежда отечественных авиакомпаний была возложена на перспективные среднемагистральные лайнеры МС-21 и SJ-100. План по началу серийных поставок этих самолётов авиакомпаниям постоянно срывается из-за необходимости тщательных испытаний, но вот, похоже, мы приближаемся к тому моменту, когда первая партия МС-21 будет поставлена заказчикам.

реклама

Как сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Правительства касательно изменений комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, первая партия из девяти самолётов МС-21 будет поставлена в 2025 году.

Следует понимать, что серийное производство российских гражданских лайнеров пока всё ещё находится на зачаточных стадиях: объём выпуска будет наращиваться постепенно, и лишь к 2029 году российский авиапром, по плану, должен выйти на темп производства 72 единиц МС-21 в год. Сколько лет понадобится, чтобы полностью заместить весь авиапарк ныне ставших «токсичными» самолётов Boeing и Airbus, вопрос серьёзный. Впрочем, вряд ли такая задача вообще ставится — в ней нет смысла.

Что до «Суперджета», который отныне будет выполнен в полностью импортозамещённом виде, включая и авионику, которая производится на входящем в состав госкорпорации «Ростех» предприятии «КРЭТ», то его поставки и вовсе отложены до 2026 года. Объём производства «Суперджетов» должен дойти до 20 самолётов в год с 2026 года.

МС-21 и «Суперджет» относятся к классу среднемагистральных узкофюзеляжных лайнеров, то есть, являются основными рабочими лошадками авиакомпаний. По своему позиционированию это прямые конкуренты Airbus A320 и Boeing 737.

#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиастроение #мс-21 #ssj-100
+
Написать комментарий (0)
Видео: Минобороны показало кадры отражения сегодняшней массированной атаки морскими дронами ВСУ в Чёрном море
Медведев допустил, что российская «санитарная зона» в итоге может пройти по границе с Польшей
Западная пресса сокрушается: ВС РФ заняли за последние месяцы больше территории, чем ВСУ за время «контрнаступления»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
72
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
3
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
56
Собираем недорогой игровой компьютер, который позволит за копейки поиграть во все новые игры
151
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
9
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
60
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
15
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
15
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
15
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
9

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
00:39
Ты же говорил цена низкая - значит плохой экран.
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
Serega Volkov
00:37
Всем известный факт, озон мошенники на пикабу сотни постов про это. Каждый день там кто то ноет что его нае, но люди продолжают покупать. Чел купил ноут тоже якобы игровой за 50к, но пришел ему какой-...
Энтузиаст разобрал сверхбюджетный китайский ноутбук с Ozon — указанный объем ОЗУ оказался фейком
32Влад32
00:26
А может быть, когда Украину от фашиков освободят. Только зачем России немецкие ПВО?
Немецкий концерн Rheinmetall вознамерился построить на Украине завод по производству средств ПВО
Дмитрий
00:25
в 2027 ждем на пк.
Разработчики GTA 6 сообщили подробности о старте продаж игры
Майя Леонтьева
00:22
Т.е. Буданов кремлёвский пропагандист? Ну ок.
FQ: Глава ГУР Буданов рассказал, что Украина находится на краю пропасти
Дмитрий
00:22
Ну как то маловато. текстуры старые всеравно. лучи чуть чуть лучше делают но я люблю когда игра выглядит так как ее делали разработчики. Если надо пусть пилят римейк )
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
REY_B_
00:16
Игра рассчитана на зуммеров и моложе. О капитане Бладе и острове сокровищ они не знают ничего. И игра такая же.
Мое мнение о Skull and Bones на PC (Eurogamer)
Vorvort
00:16
Лекарство Колючки
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Garthar
00:01
Это какие вещи? Пэтриот как пусковая нафиг не нужен, там все управление завязано на спутник.
Блинкен: США и Киев обсуждают возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове
Nvidia&Intel Hater
23:52
буду в курсе )
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем