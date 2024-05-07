Прошло четыре дня.

Несколько дней назад в Сети появилась новость о том, что на заводе Diehl в Берлине, где производят в том числе компоненты для систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые в больших количествах были поставлены на Украину, возник пожар. Поскольку производство высокотехнологичное и вредное, то при пожаре в атмосферу стали выбрасываться токсичные вещества.

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Но, опять же, поскольку производство высокотехнологичное и вредное, тушить его, по всей видимости, решили методом полного выгорания. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из поступившей сегодня информации о том, что лишь сегодня пожар на заводе удалось потушить.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Равно как неизвестны и масштабы повреждений и ущерб в денежном выражении. Ясно одно: производственный цикл явно нарушен, а лишних заводов в Германии, и уж тем более в Европе в целом, нет и быть не может — с такими-то теперь ценами на энергоносители.

После пожара на заводе Diehl в западной прессе очень так своевременно и удачно вышла статья, в которой говорится о росте активности российских диверсантов в Европе. Иными словами, нас плавно подводят к мысли о том, что пожар на берлинском предприятии, который явно был вызван халатностью и некомпетентностью набранных впопыхах сотрудников, устроили вездесущие и всемогущие «русские диверсанты». Лестно, конечно, но правдоподобность таких заявлений стремится к нулю.