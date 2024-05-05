Начинается. Старые песни о главном.

Последнее время из Старого Света стали всё чаще поступать сообщения о возгораниях, нарушениях производственного цикла и прочих аномалиях на тех или иных предприятиях. Безусловно, связано это с целым рядом причин, в которых главной является отток квалифицированных кадров из-за снижения промышленного производства в Европе с последующими попытками заместить их «новобранцами», что приводит к нарушении техники безопасности.

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Но такое объяснение, как вы понимаете, слишком скучное и банальное, и привыкшим к клиповому мышлению и штампам населению «не заходит». Поэтому западная пресса, по традиции, раздувает проблему до максимума, пытаясь связать пожары и прочие инциденты технического характера с вездесущими «русскими диверсантами». Так, издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники в специальных службах сообщает о том, что в Евросоюзе опасаются роста активности российских диверсантов.

Согласно сведениям из материала, Россия якобы «берёт курс на конфликт с Западом», поэтому будет отвечать ему, осуществляя диверсии на промышленных предприятиях по всей Европе. Подготовка к проведению этих диверсий, продолжает FT, уже вовсю идёт.

Естественно, никаких реальных доказательств всего вышеописанного у ЕС нет и вряд ли могут быть. Тема вездесущих и всемогущих российских/советских диверсантов стара как все российско-западные отношения, всерьёз её воспринимать уже практически невозможно.