Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: Европа опасается роста активности российских диверсантов
Начинается. Старые песни о главном.

реклама

Последнее время из Старого Света стали всё чаще поступать сообщения о возгораниях, нарушениях производственного цикла и прочих аномалиях на тех или иных предприятиях. Безусловно, связано это с целым рядом причин, в которых главной является отток квалифицированных кадров из-за снижения промышленного производства в Европе с последующими попытками заместить их «новобранцами», что приводит к нарушении техники безопасности.

реклама

Но такое объяснение, как вы понимаете, слишком скучное и банальное, и привыкшим к клиповому мышлению и штампам населению «не заходит». Поэтому западная пресса, по традиции, раздувает проблему до максимума, пытаясь связать пожары и прочие инциденты технического характера с вездесущими «русскими диверсантами». Так, издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники в специальных службах сообщает о том, что в Евросоюзе опасаются роста активности российских диверсантов.

Согласно сведениям из материала, Россия якобы «берёт курс на конфликт с Западом», поэтому будет отвечать ему, осуществляя диверсии на промышленных предприятиях по всей Европе. Подготовка к проведению этих диверсий, продолжает FT, уже вовсю идёт.

Естественно, никаких реальных доказательств всего вышеописанного у ЕС нет и вряд ли могут быть. Тема вездесущих и всемогущих российских/советских диверсантов стара как все российско-западные отношения, всерьёз её воспринимать уже практически невозможно.

#россия #политика #евросоюз #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
В Белом доме верят, что ВСУ в 2025 году могут начать новое «контрнаступление»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
31
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
239
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
2
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
22
Как учёные ищут Черные Дыры старше самой Вселенной
1
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
+
Снижение курса йены грозит Азии и G7 новым финансовым кризисом — считают экономисты
1
Мое мнение о HI-FI RUSH на PS5 (Pushsquare)
2
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
2

Сейчас обсуждают

tihonov.67
16:09
павел дуров просто пытается усидеть на 2х стульях
Telegram восстановил работу чат-ботов украинских спецслужб
tihonov.67
16:07
ну даунов и гейропейцев ни понять умом
AutoCAD перестал работать на территории России
tihonov.67
16:03
уже вчера сломали ....
Autodesk ограничивает доступ к AutoCAD и 3Ds Max в России: пользователи ищут обходные пути
Легенда
15:56
как я вчера сношался с девушкой. и получил незабываемые впечатления...кайф. сори не читал. сразу в коменты перешол. Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre7 скачал. оптимизон кайф. друзьям буду советовать
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
Евгений Шрайнер
15:55
Наложить то можно. Вопрос будут ли платить)
Telegram не удалил свыше 120 тысяч материалов по требованию Роскомнадзора — перспективы оборотного штрафа более чем реальны
tihonov.67
15:45
поздно ...
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский: "Президент Зеленский и его команда не знают, что делать"
tihonov.67
15:44
кто мешает глушилку в одиночном окопчике установить автономно ...
США отправят Украине головки самонаведения для авиационных бомб JDAM-ER
Johan_888
15:43
60 МВт это маленький реактор, на современных российских ледоколах стоят 2 по 150-175МВт.
США активизировали критику Китая из-за возможного использования им плавучих атомных станций
Олесь Кука
15:43
Дада.. только не СОУ, а СУО. Хрюкай дальше.
Российские военные затрофеили ещё один танк M1 Abrams производства США
андреи сергачев
15:38
Расмотрим одну из причин по которой 99% читают заголовок твоей статьи и переходят сразу к комментариям?
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем