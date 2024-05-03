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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Берлине возник пожар на предприятии, выпускающем ПВО Iris-T
Стандартная, в общем-то, ситуация.

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Хоть европейский военно-промышленный комплекс и не может физически и экономически значительно нарастить выпуск своей продукции, но от попыток в ЕС не отказываются. И порой такие попытки имеют очень неприятные последствия. Например, сегодня в Берлине на военном предприятии компании Diehl, выпускающей, в частности, системы ПВО Iris-T, возник крупный пожар.

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Как сообщают местные экстренные службы, огнём охвачена площадь в две тысячи квадратных метров, а жителям близлежащих районов предписано закрыть окна и двери и отключить системы вентиляции. По всей видимости, немецкие власти опасаются выброса в атмосферу ядовитых веществ, используемых при производстве тех или иных компонентов данных систем ПВО.

Что стало причиной пожара, пока официально не сообщается. Естественно, искатели глубинных смыслов видят в этом происки тех, кто поддерживают Россию. Мы же склонны предположить, что перед нами банальный пример нарушения техники безопасности, вызванный экстренным набором плохо обученной рабочей силы в рамках расширения производства. Как неоднократно отмечалось экспертами и аналитиками, просто выделить деньги под ту или иную задачу в реальной жизни недостаточно: нужно найти людей, иметь компетенции, доставать сырьё и материалы, обеспечивать логистику. Военно-промышленный комплекс — это очень дорогое и сложное удовольствие. Не всякая спина сдюжит.

#германия #промышленность #iris-t
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