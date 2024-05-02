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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон опять «не исключил» возможности отправки французских войск на Украину
Наполекрон Бонуэль раздухарился, не понимая последствий.

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Пару месяцев назад президент Франции Эмманюэль Макрон посмел заявить, что он не исключает возможности отправки войск на Украину с целью спасения ситуации. После этого заявления многих в Европе начало нешуточно так трясти, потому что в отличие от правящего политического класса, граждане европейских стран прекрасно понимают, что европейские государства к конфликту с Россией, мягко говоря, не готовы, и последствия будут просто исторических масштабов.

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После того как Макрон «не исключил» отправки войск на Украину, с заявлениями о том, что таких планов больше нет ни у одного европейского государства, по очереди выступали все главы европейских государств, а от Соединённых Штатов, согласно сведениям прессы, президенту Франции было сделано очень серьёзное предупреждение. Но, по всей видимости, глава французского государства либо не понял, что его мнение относительно прямого вовлечения в украинский кризис никто из «союзников» не разделяет, либо забыл, и сегодня в интервью изданию The Economist повторил свой тезис двухмесячной давности.

По словам Макрона, он полностью сохраняет свою позицию относительно отправки войск на Украину и «ничего не исключает». В представлении президента Франции, они (Запад — прим. ред.) противостоят «тому, кто ничего не исключает», поэтому и отвечать на это необходимо аналогичным способом.

«Мы, несомненно, были слишком нерешительными в вопросе определения границ своих действий в отношении того, кто сам полностью эти границы убрал, и кто является агрессором. Наша сила заключается в том, чтобы заслуживать доверие, чтобы продолжать помогать, предоставлять Украине средства для оказания сопротивления. Но доверие к нам будет иссякать, если мы не обозначим рамки действий для сдерживания угрозы», — выдал Макрон.

По словам президента Франции, Запад в своё время допустил ошибку, отказываясь сразу поставлять Украине тяжёлую военную технику, и теперь это ограничение уже преодолено. Поэтому не стоит исключать, что и ограничение по отправке войск тоже будет преодолено. Также, добавил Макрон, он продолжает стоять на том, что Россия «не должна» победить в этом конфликте, потому что победа России будет означать угрозу для Европы. Проще говоря, Макрон опять пустился в разгон нарративов, что России больше нечего делать, кроме как брать на свой баланс восточноевропейские и прибалтийские государства, живущие, по большей части, на дотации Евросоюза.

Напомним, что отправка европейских войск на Украину приведёт не только к их демонстративному уничтожению российскими ракетными войсками в местах дислокации, но и, скорее всего, к нанесению демонстративных ударов возмездия по европейским предприятиям военно-промышленного комплекса. И дальше, как вы понимаете, ситуация легко может выйти из-под контроля. Готова ли хотя бы Франция (мы сейчас не говорим про всю Европу) стать подопытным кроликом в этой истории, вопрос со звёздочкой. Что-то нам подсказывает, что нет, а Макрон просто занимается болтологией и популизмом, отвлекая французское население от реальных проблем.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #франция
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