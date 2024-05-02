То есть, Британия содействует террористическим атакам ВСУ по территории РФ, мы правильно поняли?

Поскольку на Западе, и особенно в Европе, политики не обладают юридическим и каким бы то ни было ещё реальным профессиональным образованием, то для них, по понятным причинам, не существует такого понятия, как тип вооружённого конфликта. Специально для таких «политиков» напомним, что боевые действия вокруг Украины являются специальной военной операцией для России и военным положением на контролируемой Киевом территории для Украины.

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Данный статус конфликта в рамках международно-правового поля не даёт Украине права наносить удары по территории России, и любые подобные удары или их попытки всегда получают конкретную характеристику — террористическая атака — статус которой никто, собственно, и не оспаривает.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, по всей видимости, поверил в то, что между Россией и Украиной идёт формальная война, хоть это в корне не так, и посмел во время своего визита в Киев заявить журналистам Reuters о том, что Украина, видите ли, имеет право использовать британское оружие для нанесения ударов по объектам на территории РФ.

Чуть позже Reuters снял эту публикацию, заявив, что «издание ожидает более подробных деталей» и что «пересмотренная версия статьи будет опубликована чуть позже». Возможно, комментарий Кэмерона о «праве» Украины на удары по РФ из «пересмотренной» версии статьи будет убран, потому что Кэмерон по причине своего непрофессионализма, по сути, признал, что Лондон потворствует террористическим атакам.