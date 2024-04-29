Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Столтенберг вновь призвал НАТО вооружать Украину в приоритетном порядке
Дескать, потрачено уже очень много времени и последствия этого видны на поле боя. Хотя не вполне понятно, при чём тут потраченное время: все результаты на поле боя — заслуга ВС РФ и больше ничья.

реклама

Мастера нарративов продолжают создавать нужные им информационные повестки. Прибывший в Киев с непонятной целью с необъявленным визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал совместную с пока ещё легитимным президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференцию, в рамках которой провозгласил несколько провокационных, устаревших и вредных в первую и последнюю очередь для самой Украины тезисов.

реклама

Так, по словам Столтенберга, союзники по НАТО должны в приоритетном порядке вооружать именно Украину: дескать, Киеву вооружения сейчас нужнее, чем всем остальным. То, что данное заявление не «бьётся» с разгоняемой в Европе паникой по поводу того, что после Украины Россия обязательно двинется дальше на запад, и что демилитаризация Европы об Украину отнюдь не добавляет европейцам уверенности в завтрашнем дне, Столтенберга, по всей видимости, не тревожит; главное — прочитать написанный на бумажке текст.

Провалы ВСУ на линии боевого соприкосновения Столтенберг связывает исключительно с задержками в поставках Украине вооружений. Так называемые союзники Украины, добавил генсек НАТО, потеряли очень много времени, и его надо нагонять.

Также, добавил генсек альянса, Украина обязательно станет членом НАТО, что альянс продолжит поддерживать Украину, и что он (генсек) ждёт того момента, когда украинский флаг будет развеваться перед штаб-квартирой альянса. Видимо, Столтенберг так и не понял, что специальная военная операция, которая уже привела к тому, что Украины в прежнем виде больше никогда не будет, это следствие попыток НАТО втащить Украину в свой состав.

Зачем Столтенберг продолжает делать эти провокационные заявления, которые лишь усугубляют положение Киева, ведь если риторика не изменится, то России не останется ничего другого, кроме как продолжать специальную военную операцию со всеми вытекающими из этого для Украины последствиями, вопрос, что называется, со звёздочкой. Западу уже давно предлагали прийти в себя и сесть с Москвой за стол переговоров, пока ещё есть хоть какой-то минимум, о котором можно договориться. Может статься, что темой переговоров, на которых условия окончания кризиса будут не оговорены, а навязаны победителем, станет безоговорочная капитуляция Киева и безоговорочный отвод инфраструктуры НАТО на границы 1997 года вкупе с выполнением целого ряда других требований. По-хорошему этот вопрос предлагали решить в конце 2021 года. Не захотели. Решили сыграть ва-банк, проиграли. И кто теперь виноват?

В этой связи совсем нелепыми выглядят комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у НАТО нет злого умысла в отношении России. Видимо, использование Украины в качестве тарана против РФ — это не злой умысел. Интересно, согласны ли с этим граждане Украины, которым по итогу этого конфликта предстоит десятилетиями отдавать набранные долги и параллельно долго и мучительно восстанавливать разрушенное в результате правительственных интрижек государство? Можно, конечно, во всём винить всех вокруг, но напоминаем, что даже страны центральной Африки активно выгоняют западных военных и кураторов из своих стран. У Украины же нет даже минимальной воли для принятия суверенных политических решений.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
Блинкен: у НАТО нет никакого «злого умысла» в отношении России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Флагманы NVIDIA ломаются под собственным весом – как решить проблемы с видеокартами GeForce RTX 4090
91
Стыд Microsoft: сравниваем в лоб Xbox Game Pass и PlayStation Plus
21
Вселенная может изобиловать огромными кластерами из первичных черных дыр, считают ученые
3
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Апрель)
15
Tesla отступила на 3-е место в рейтинге EV в КНР и отказалась от участия в выставке Auto China 2024
1
Как понять, что пришло время переустановить Linux
71
Российское руководство работает над модернизацией налоговой системы и деофшоризацией бизнеса
+
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
16
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
1

Сейчас обсуждают

Кошмар краснозадых
17:10
Тонкого.
Как понять, что пришло время переустановить Linux
FelsheR-ZVZVZV
17:09
Пусть выдут - посмотрим. Мне 1060 у младшего в компе поменять охота. Так что планирую, но не факт).
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
Алексей Каверин
17:09
Я понимаю что менять картриджи это очень ответственная и важная работа
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Алексей Каверин
17:08
Ты хоть в курсе куда 1С устанавливается в линуксе? И опять же что ты там пытаешься запустить, клиента или сервер, а если клиента то какого?
Как понять, что пришло время переустановить Linux
FelsheR-ZVZVZV
17:07
у меня столько соток, десяток и пяти-рублевок бумажных нет - завидую!
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
SMA
17:07
Здрасьте, кто заказывал крепостное право?. Получите, распишитесь))) майдауны в экстазе, допрыгались.
Украина объявила о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека
Кошмар краснозадых
17:06
Дел у меня других предостаточно и я не собираюсь искать себе проблемы на ровном месте.
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Алексей Каверин
17:05
Я уже понял что типичный виндоэникей. По каким делам тебе идти надо? Картридж поменять?
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Кошмар краснозадых
17:04
Вот в феврале вышел очередной дистрибутив РедОС, я его сразу на тестовую машину, качаю последний дистриб 1С - а она, сука, не работает, при этом даже в логах ничего не пишет, просто не запускается и в...
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Блейд
17:01
Ребята, активнее комментируем . Я не понял, где комментарии? Какая видеокарта стоит в вашем компьютере? Собираетесь ли обновляться на пятитысячную серию ?
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем