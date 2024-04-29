Дескать, потрачено уже очень много времени и последствия этого видны на поле боя. Хотя не вполне понятно, при чём тут потраченное время: все результаты на поле боя — заслуга ВС РФ и больше ничья.

Мастера нарративов продолжают создавать нужные им информационные повестки. Прибывший в Киев с непонятной целью с необъявленным визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал совместную с пока ещё легитимным президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференцию, в рамках которой провозгласил несколько провокационных, устаревших и вредных в первую и последнюю очередь для самой Украины тезисов.

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Так, по словам Столтенберга, союзники по НАТО должны в приоритетном порядке вооружать именно Украину: дескать, Киеву вооружения сейчас нужнее, чем всем остальным. То, что данное заявление не «бьётся» с разгоняемой в Европе паникой по поводу того, что после Украины Россия обязательно двинется дальше на запад, и что демилитаризация Европы об Украину отнюдь не добавляет европейцам уверенности в завтрашнем дне, Столтенберга, по всей видимости, не тревожит; главное — прочитать написанный на бумажке текст.

Провалы ВСУ на линии боевого соприкосновения Столтенберг связывает исключительно с задержками в поставках Украине вооружений. Так называемые союзники Украины, добавил генсек НАТО, потеряли очень много времени, и его надо нагонять.

Также, добавил генсек альянса, Украина обязательно станет членом НАТО, что альянс продолжит поддерживать Украину, и что он (генсек) ждёт того момента, когда украинский флаг будет развеваться перед штаб-квартирой альянса. Видимо, Столтенберг так и не понял, что специальная военная операция, которая уже привела к тому, что Украины в прежнем виде больше никогда не будет, это следствие попыток НАТО втащить Украину в свой состав.

Зачем Столтенберг продолжает делать эти провокационные заявления, которые лишь усугубляют положение Киева, ведь если риторика не изменится, то России не останется ничего другого, кроме как продолжать специальную военную операцию со всеми вытекающими из этого для Украины последствиями, вопрос, что называется, со звёздочкой. Западу уже давно предлагали прийти в себя и сесть с Москвой за стол переговоров, пока ещё есть хоть какой-то минимум, о котором можно договориться. Может статься, что темой переговоров, на которых условия окончания кризиса будут не оговорены, а навязаны победителем, станет безоговорочная капитуляция Киева и безоговорочный отвод инфраструктуры НАТО на границы 1997 года вкупе с выполнением целого ряда других требований. По-хорошему этот вопрос предлагали решить в конце 2021 года. Не захотели. Решили сыграть ва-банк, проиграли. И кто теперь виноват?

В этой связи совсем нелепыми выглядят комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у НАТО нет злого умысла в отношении России. Видимо, использование Украины в качестве тарана против РФ — это не злой умысел. Интересно, согласны ли с этим граждане Украины, которым по итогу этого конфликта предстоит десятилетиями отдавать набранные долги и параллельно долго и мучительно восстанавливать разрушенное в результате правительственных интрижек государство? Можно, конечно, во всём винить всех вокруг, но напоминаем, что даже страны центральной Африки активно выгоняют западных военных и кураторов из своих стран. У Украины же нет даже минимальной воли для принятия суверенных политических решений.