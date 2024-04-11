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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Небензя: очень скоро единственной темой международных встреч по Украине будет её безоговорочная капитуляция
Всё к тому и идёт. Реальную альтернативу ни Украина, ни Запад не хотят даже рассматривать.

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Положение дел в зоне боевых действий с точки зрения Украины — аховое. Разумом это понимают все, включая даже президента Украины Владимира Зеленского, который уже регулярно заявляет, что без помощи США страна не сдюжит российский натиск и потерпит неизбежное поражение. В реальности, конечно же, никакая западная «помощь» уже хода конфликта не изменит, и на фоне всего происходящего у российского руководства появляется больше уверенности, что автоматически отражается и в публичных заявлениях.

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Так, обсуждая в Совбезе ООН тему запланированного в Швейцарии «саммита» по вопросам мирного урегулирования на Украине, где будет рассматриваться заведомо нелепая так называемая формула мира Зеленского, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что международному сообществу, и преимущественно коллективному Западу, следует подготовиться к тому, что «уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима».

Что есть «скоро», естественно, на данном этапе говорить преждевременно, но Небензя отметил определённый сдвиг в текущем конфликте, упомянув о том, что жители ряда украинских городов, включая Одессу, Харьков и Николаев, активно сотрудничают с ВС РФ и делятся с ними информацией о местах дислокации ВСУ и их схронов.

Следует понимать, что чем дольше Украина и финансирующий её Запад тянут, тем ближе к реальности будет становиться прогноз Небензи: России просто не оставляют другого варианта, хотя на сегодняшний день ещё до сих пор не поздно договориться о хоть каком-то сохранении лица для Запада. О сохранении лица Украины разговор уже не идёт: это, учитывая объективные реалии, уже невозможно, и виновато в сложившейся ситуации само киевское руководство.

#россия #украина #политика #боевые действия
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