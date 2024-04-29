Текст не перепутал? Там рядом лежит бумажка с «нанесением РФ стратегического поражения».

Представители американского политического класса продолжают колесить по миру с представлением об этом мире как о наивных детишках, которые не понимают ни сути происходящих событий, ни их предыстории, ни первопричин, ни чего бы то ни было. Такое надменное поведение продемонстрировал сегодня Энтони Блинкен в рамках мероприятия Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.

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В его рамках Блинкен на полном серьёзе перед всеми присутствующими заявил, что Североатлантический альянс является сугубо оборонительным союзом, и что у него никогда не было и не будет никакого злого умысла в отношении России. Данное заявление сильно контрастирует с заявлениями того же министра обороны США Ллойда Остина и ряда европейских функционеров о том, что задача Запада — нанести России на Украине стратегическое поражение.

Что до отсутствия злого умысла, то если его не было, почему тогда РФ не приняли в НАТО в 2000 году? Зачем провели несколько волн расширения НАТО, включая последнюю с включением в состав альянса Финляндии и Швеции? Зачем педалировали и продолжаете педалировать идею включения Украины в НАТО, хотя именно из-за этого Россия и начала специальную военную операцию? Если никакого злого умысла не было и нет, то логичнее было бы сохранить между РФ и НАТО пояс безопасности.

Всеми этими вопросами, несомненно, задаются и страны глобального Юга, которые, в отличие от стран глобального Запада, не живут в информационном пузыре и имеют ясное представление о происходящих процессах. Собственно, именно поэтому ни одна страна глобального Юга не присоединилась к незаконным антироссийским рестрикциям и продолжает поддерживать с Москвой взаимовыгодные отношения.

Скорее всего, итогом конфликта на Украине станет требование к отводу военной инфраструктуры НАТО на границы до 1997 года. Сами «младочлены» альянса при этом могут оставаться его членами. Россия предлагала Брюсселю такой вариант в декабре 2021 года, но тогда его даже рассматривать не стали. Что ж, теперь это решение будет навязано силой, раз по-хорошему не хотели.