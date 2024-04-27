Похоже, что уже даже пресс-секретарь президента осознал реальность. Это немаловажно.

Конфликт на Украине при поддержке коллективного Запада зашёл слишком далеко, чтобы говорить о каком бы то ни было варианте его завершения кроме безусловного выполнения всех до единого российских требований. Это прекрасно понимают не только в Кремле, но и в Европе, в Вашингтоне и в Киеве. По этой причине заявления российских должностных лиц становятся всё жёстче, а риторика Киева и Запада всё больше уходит в опасные фантазии и выдачу желаемого за действительное.

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Ни на какой диалог Киев, по причинам, предельно чётко обозначенным помощником президента России Владимиром Мединским, идти не может, а это значит, что, скорее всего, конфликт на Украине будет разрешён полностью на поле боя с диктованием Москвой условий его завершения. По крайней мере, такой вывод складывается из комментария пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что никаких предпосылок для переговоров с Украиной в настоящий момент нет. Как добавил песков, всем хорошо известна позиция Киева по вопросу запрещения переговоров с Москвой, поэтому специальная военная операция (СВО) продолжается.

Напомним, что именно западные кураторы Украины сорвали переговорный процесс, посчитав его слишком выигрышным для России, и начали в беспрецедентных масштабах нашпиговывать Киев вооружениями и боеприпасами в расчёте на то, что ВСУ каким-то образом одержат победу над ВС РФ на поле боя.

Сегодня же ситуация действительно решается на поле боя, вот только не в ту сторону, в которую бы хотелось западным странам. Из сводок Минобороны России следует, что российские наступательные действия вовсю ведутся, и каждый день группировки войск занимают более выгодные позиции и улучшают положение по переднему краю на всех направлениях. Добавляем сюда систематический «вынос» энергосистемы Украины, когда уничтожается уже непосредственно электрическая генерация, и перспективы для Киева выглядят отнюдь не позитивными. К сожалению, украинское политическое руководство, боясь перечить Западу по причине полного отсутствия государственного суверенитета, систематически упускает все шансы на хотя бы минимально приемлемое для Украины завершение этого конфликта. Теперь, и в этом мнении сходятся многие аналитики, уже поздно.

Вчера Песков заявил, что восстановления прежних отношений с Европой после всего, что она сделала в отношении России за последние два года, быть не может.