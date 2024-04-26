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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 %
Инфляционные риски и «перегретость» кредитования пока не позволяют снижать ставку.

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Несмотря на то, что наши сограждане либерального склада мышления бесконечно жалуются на жизнь, в реальности уровень экономической активности россиян столь высокий, что ЦБ РФ уже много месяцев подряд не может позволить себе снижение ключевой ставки, дабы страна не улетела в космос в плане инфляции от переизбытка дешёвых денег. Ситуация на сегодняшний день складывается таким образом, что совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 16 % годовых.

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Как отметил вчера президент России Владимир Путин, позиция, которую занял ЦБ, связана с сохранением инфляционных рисков и общей «перегретостью» рынка кредитования. Как вы прекрасно понимаете, когда в экономике появляется много доступных (дешёвых) денег, все стремятся их потратить и вложить во что-нибудь, тем самым и разгоняя инфляцию. Повышая же ключевую ставку, регулятор делает деньги дорогими, а политику по сбережению средств на депозитных счетах — более привлекательной. Как следствие, инфляция либо не растёт с такой скоростью, с которой могла бы расти, либо и вовсе снижается, то есть, происходит дефляция.

При этом ЦБ допускает возможность снижения ключевой ставки к концу года в том случае, если инфляционные риски в России снизятся. А вот почему они вдруг должны снизиться — это вопрос, что называется, со звёздочкой.

Отметим, что значительная (если не бОльшая) часть россиян в своё время попала под убеждения от не имеющих экономического образования «экспертов» о том, что ЦБ РФ должен делать ключевую ставку не выше 1 %, чтобы способствовать развитию экономики. На самом деле, такая политика работает только в том случае, если у вас крайне низкий старт (в России он высокий), либо если ваша валюта является резервной и вы можете через неё экспортировать свою инфляцию в другие страны (рубль не является резервной валютой). Как нетрудно заметить, по мере дедолларизации с этим перестали справляться уже даже США, в которых ФРС стабильно удерживает беспрецедентно высокую для Америки ключевую ставку — 4,5—4,75 % годовых. В суровой реальности же установление ключевой ставки в условный 1 % будет означать бешеный рост кредитования, скупку товаров и недвижимости и, как вы уже поняли, вызовет взрывной рост цен на все без исключения товары и услуги. Собственно, так и работает реальная экономика, а не популистские заявления от самозваных экспертов.

#россия #финансы #политика #экономика
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