Тем временем логистика и энергосистема на Украине всё ещё не уничтожены окончательно.

Хотя законопроект о выделении на украинские расходы $61 миллиарда и был одобрен вчера в Палате представителей США, он должен пройти ещё два этапа — голосование в Сенате и подпись президента. Понятно, что Сенат проголосует так, как ему скажут проголосовать (потому что демократия, здесь главное ничего не перепутать), а президент Байден, для которого (и для команды которого тоже) Украина по целому ряду причин стала личным проектом, обязательно закон подпишет.

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Прекрасно это понимают и в Пентагоне, поэтому сегодня пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что США готовы в кратчайшие сроки доставить на Украину вооружения. По словам Райдера, у Пентагона «очень развитая» логистическая цепь, благодаря которой вооружения могут быстро перемещаться — так, как это было раньше.

Вооружениями первостепенной важности для Украины Райдер назвал артиллерийские боеприпасы и снаряды для систем противовоздушной обороны. Откуда США собираются это всё брать в сжатые сроки, учитывая, что у Вашингтона отсутствуют необходимые промышленные мощности, а также имеются обязательства перед десятками других государств, непонятно. И никто этот вопрос, понятное дело, не задаст.

Эксперты и аналитики при этом отмечают, что необходимого Украине объёма вооружений и боеприпасов на Западе попросту не существует: чтобы хоть как-то обеспечить Киев, западным странам надо снимать технику и снаряды с собственных боевых дежурств и, по сути, отправлять её в один конец для ВСУ. Уровень демилитаризации стран Запада настолько критический, что генсек НАТО Йенс Столтенберг даже на полном серьёзе призывает союзников по альянсу поступать именно таким образом, если других вариантов у конкретных государств больше нет.