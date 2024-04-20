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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Украине на $61 млрд
Почти всё из этой суммы останется в Штатах. Это надо понимать, причём в первую очередь украинцам.

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Сегодня в Палате представителей США прошло голосование по трём пакетам военной «попощи»: Украине, Тайваню и Израилю. Поскольку нас интересует только украинский пакет, потому что напрямую затрагивает Россию и этот запредельно стараниями Запада затянувшийся вооружённый конфликт, то и остановимся только на нём.

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Сомнений в том, что законопроект после более чем полугода маринования всё-таки «продавят», не было ни у кого и никаких, тем более что непосредственно «помощи для Украины» в нём совсем мало и рассчитана она на длительную перспективу, коей у Украины может уже и не быть. Итак, законопроект подразумевает выделение из казны средств в размере $60,84 млрд, из которых $23,2 млрд пойдут на восполнение запасов вооружений в самих США, $13,8 млрд на закупку вооружений для Украины, а $11,3 — на так называемое поддержание «текущих операций» США в регионе. Проще говоря, Вашингтон уже обнаглел настолько, что напрямую заявляет, что принимает участие в «операциях» в подбрюшье РФ. Ещё $9,65 пойдут на так называемую невоенную помощь, включая $7,85 млрд бюджетных вливаний в дефицитный украинский бюджет. Дополнительно около полутора миллиардов заложены на восстановление украинской экономики. По сути говоря, конечно, копейки, учитывая, что предыдущие $240 млрд ни к чему не привели; но и хорошего в этом ничего нет: конфликт будет продолжаться, российские приграничные территории — обстреливаться, ответные удары возмездия по энергосистеме Украины будут продолжены.

За законопроект проголосовали 311 членов Палаты представителей, против — 112. При этом члены Демократической партии проголосовали «за» полным составом в 210 человек, а Республиканцы — половиной состава в 101 человека. Собственно, 112 голосов «против» — это исключительно республиканцы-трамписты.

Далее законопроект должен пройти голосование в Сенате, где после, очевидно, положительного исхода голосования, пойдёт на подпись президенту Байдену. Хотя на Украине этому известию уже радуются, но в реальности, как мы прекрасно понимаем, именно Украине в первую очередь стоит об этом сожалеть, ведь теперь вынужденного, но всё же мира, не будет в обозримой перспективе, а будет продолжение конфликта — со всеми вытекающими из этого последствиями для украинской государственности.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика
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