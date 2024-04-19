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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО призвал членов альянса отдавать Украине системы ПВО даже в ущерб собственной безопасности
А что такое? И свои, и украинские потребности одновременно великий ВПК Запада не в состоянии? Как же так произошло?

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По мере того как паника относительно положения дел в зоне украинского конфликта окутывает разумы представителей западного политического класса, они становятся всё менее вменяемыми и начинают выдвигать совсем уже ни в какие ворота не пролезающие предложения. Так, например, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО отдавать Украине вооружения, в том числе средства противовоздушной обороны, даже в том случае, если это приведёт к снижению собственной обороноспособности стран-членов НАТО.

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Столтенберг осознаёт, что это рискованный путь, но если он единственный из возможных, то по нему «нужно пойти». Много ли желающих оголить своё собственное воздушное пространство и отдать Украине последнюю майку с трусами, вопрос, конечно, риторический. Что-то нам подсказывает, что странам-членам НАТО пора начинать задумываться о том, в какую историю они могут вляпаться, если не уймутся.

Комментарий Столтенберга является следствием того, что западный военно-промышленный комплекс даже совокупно не в состоянии обеспечивать не то что глобальные потребности, а даже одну Украину: об неё НАТО при помощи ВС РФ уже демилитаризовало все свои излишки военной техники — теперь остаётся только снимать технику с боевого дежурства и отправлять Киеву на продолжение оказания сопротивления российской специальной военной операции.

И всё это, заметьте, вместо того, чтобы схватить киевское политическое руководство за шкирку и посадить его за стол переговоров с Москвой на любых условиях. При том, что это в любом случае придётся делать, потому что если этого не сделать, то об условиях не договорятся: их продиктует победитель.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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Страны G7 потребовали от России «немедленно» и «безоговорочно» вывести войска с территории Украины
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Nvidia&Intel Hater
20:37
у гены шешун есть и лучи -какие ему бабы.о чем ты
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Red Flag
20:37
Гена напрягись, мы не русские мы хохлы, давай диванный лейтенантик, ты станешь героем, у тебя же дружбаны вагнеровцы? почему на диване службу несешь, в окоп зассал, спортцмен
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
20:36
Говорят часто .ктов ВДВ служил тот в цирке не смеется,но генасик опроверг сей постулат.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Red Flag
20:35
так ты обезьяна для нас интересная тема, ты так смешно кривляешься , изворачиваешься, отказываешься от своих слов....
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
20:35
сдулся уже,а это мы еще ботоферму не запустили даже )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Red Flag
20:34
можно еще машину и рыбалку но сразу после баб Гене бабы то уже не интересны походу, эх вот у него то по ходу климакст то наступил
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
ev_rus
20:34
Да, здесь в чатике все и выясняется, бабуля на лавочке. Не, какой ты специалист по разным вопросам я уже понял, ну а что, в монитор долбишься даже в рт освещении не видишь не разбираешься. Тебе даже о...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
20:34
там их столько и я даже не про арм
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Red Flag
20:33
а тебе так принципиально за АМД, какой ты ущербный дрыщ, а прикинь есть процессоры кроме амд и интел, чмошник???? алеее? что ты про это знаешь???(яблоко можешь пропустить)
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Red Flag
20:31
так ты ни культуры не развил, ни воспитание тебе батька не дал, так ты и как мужик фуфловый получился, гвозди дома хоть не сосед забивает? Готовить ты не умеешь, что ты вообще умеешь, щас выяснится ч...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
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