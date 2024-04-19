А что такое? И свои, и украинские потребности одновременно великий ВПК Запада не в состоянии? Как же так произошло?

По мере того как паника относительно положения дел в зоне украинского конфликта окутывает разумы представителей западного политического класса, они становятся всё менее вменяемыми и начинают выдвигать совсем уже ни в какие ворота не пролезающие предложения. Так, например, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО отдавать Украине вооружения, в том числе средства противовоздушной обороны, даже в том случае, если это приведёт к снижению собственной обороноспособности стран-членов НАТО.

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Столтенберг осознаёт, что это рискованный путь, но если он единственный из возможных, то по нему «нужно пойти». Много ли желающих оголить своё собственное воздушное пространство и отдать Украине последнюю майку с трусами, вопрос, конечно, риторический. Что-то нам подсказывает, что странам-членам НАТО пора начинать задумываться о том, в какую историю они могут вляпаться, если не уймутся.

Комментарий Столтенберга является следствием того, что западный военно-промышленный комплекс даже совокупно не в состоянии обеспечивать не то что глобальные потребности, а даже одну Украину: об неё НАТО при помощи ВС РФ уже демилитаризовало все свои излишки военной техники — теперь остаётся только снимать технику с боевого дежурства и отправлять Киеву на продолжение оказания сопротивления российской специальной военной операции.

И всё это, заметьте, вместо того, чтобы схватить киевское политическое руководство за шкирку и посадить его за стол переговоров с Москвой на любых условиях. При том, что это в любом случае придётся делать, потому что если этого не сделать, то об условиях не договорятся: их продиктует победитель.