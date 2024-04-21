Генсек верит, что это сделает Европу и Северную Америку безопаснее. Слышите, как пищит красный нос?

Несколько часов назад Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении «помощи» Украине в размере $61 млрд. Решение серьёзное, но, учитывая, что порядка $250 миллиардов положение дел в зоне украинского кризиса не только не изменили, а наоборот — ухудшили для Киева и его западных спонсоров — в корне ничего не меняющее. Да, конфликт затянется по причине нового импульса веры киевского политического руководства в безграничную западную поддержку вместо стремления к миру любой ценой, да, Украина потеряет дополнительные территории, с утратой которых потом придётся смириться и официально её признать на международном уровне, и да, финальные условия окончания этого конфликта, продиктованные Россией, будут ещё более жёсткими.

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Поскольку только от Соединённых Штатов зависит обеспечение Украины вооружениями, и европейские политики этого не скрывают, жалобно заявляя о том, что Европе помогать Украине уже нечем, то совершенно естественна реакция генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поприветствовал действия Палаты представителей США относительно одобрения выделения пакета помощи.

В представлении Столтенберга, Украина использует вооружения, предоставленные союзниками по НАТО, для «уничтожения российских боевых возможностей». Столтенберг верит в то, что это повышает безопасность «нас всех» в Европе и Северной Америке. Тем самым генсек НАТО уже в открытую пишет, что альянс использует Украину как инструмент для ведения боевых действий против России. Но в Киеве этого то ли не замечают, то ли не хотят замечать, то ли не обладают для этого способностями. В первую очередь начинать осознавать эту мрачную реальность уже давно пора простым украинцам.

Что до розового мирка господина генсека НАТО, то придётся его разрушить. Во-первых, российские боевые возможности постоянно наращиваются, и это подтверждают уже даже самые отъявленные пропагандистские СМИ Запада, а во-вторых, эскалация конфликта на Украине прямо противоречит безопасности Европы. Один неверный шаг, одно неловкое движение, и жить на этом континенте будут только тараканы. Странно, что Столтенберг этого не понимает. Как мы уже говорили, пребывание инфантильных политиков в ловушке пропаганды — это всегда крайне опасно, потому что они не способны просчитывать свои действия даже на один шаг вперёд.