Поэтому вся надежда на США. Стыдно даже как-то, товарищи.

Неангажированные аналитики всё чаще отмечают, что совокупный западный военно-промышленный потенциал, как бы это помягче выразиться, недотягивает до российского, и в результате украинского кризиса демилитаризация постигла не только ВСУ, но и западные арсеналы. Это можно было бы воспринять как пропаганду российских масс медиа, но, как мы уже неоднократно отмечали, российские масс медиа находятся в максимально «тепличных» условиях: им не нужно ничего придумывать и фантазировать, достаточно просто перепечатывать, что пишут в западной прессе и произносят западные же политики.

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А произносят они всё более и более отчаянные фразы. Так, президент Чехии Петр Павел, который с энтузиазмом, заслуживающим лучшего применения (например, в деле взятия украинского руководства за шкирку и усаживания его за стол переговоров), обеспечивает Украину вооружениями, в том числе реактивными системами залпового огня RM-70 Vampire, из которых ВСУ бьют по населённым пунктам Белгородской области, заявил, что Европе уже нечем помогать Украине.

Как отметил Павел, европейские запасы доступной к отправке военной помощи истощены, поэтому европейский сегмент НАТО ищет, где бы достать вооружения для Украины. Затем президент Чехии отметил, что американская военная помощь не может быть Европой заменена, поэтому все в Европе ждут «правильного решения» США.

Чуть ранее с похожим комментарием выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что членам альянса, если других вариантов нет, следует пойти на риск и снять вооружения, включая системы ПВО, с боевого дежурства и отправить на Украину. Всё это свидетельствует о том, что к реальным боевым действиям в Европе коллективный Запад был, очень мягко говоря, не готов. Это для РФ, безусловно, плюс: тем жёстче будут поставленные Москвой условия для окончания этого кризиса. Если в декабре 2021 года надо было слушать Россию и не доводить до боевых действий, а весной 2022 года можно было обойтись, образно говоря, малой кровью, то теперь дело зашло слишком далеко, чтобы брать РФ на понт и иметь наглость ставить ей какие бы то ни было условия. Условия будет ставить победитель. Запад же хотел, чтобы всё решилось на поле боя (думая, что Украина каким-то образом одолеет Россию), ну вот, оно решается и решится. Или опять не нравится? Ну, теперь уж, как говорится, нравится, не нравится... терпи.