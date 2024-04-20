Но всего этого Киеву недостаточно для смены поведения. Значит, надо продолжать.

Формально ВС РФ наносят массированные и групповые удары по объектам электрогенерации и топливно-энергетического комплекса Украины «в ответ» на попытки ВСУ наносить удары по аналогичным объектам на территории России. Мы много раз говорили, что в юридических рамках этого конфликта, который Украина называет просто военным положением на своей территории, она не имеет права отвечать по территории РФ — это совершенно справедливо с точки зрения международного права расценивается как террористические акты, и МО РФ характеризует их именно так.

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Понятно, что это лишь «ширма», прикрытие для России перед обеспокоенными эскалацией этого конфликта странами глобального большинства, и в реальности удары такого рода планировались за долгие месяцы до их нанесения, но факт остаётся фактом: Киев дал повод, получил «вынос» практически всей тепловой электрогенерации и разрушение машинного зала ДнепроГЭС, и сейчас сидит на неприкосновенной атомной генерации и на импорте электроэнергии из Европы. Параллельно киевское политическое руководство публикует кадры повреждений, чтобы жалобно использовать их для выпрашивания у Запада новых средств противовоздушной обороны.

Вот и сегодня в Сети появились свежие такие кадры Трипольской ТЭС в Киевской области с высоты птичьего полёта после российского ракетного удара 11 апреля. На кадрах легко заметить полностью разрушенный машинный зал электростанции, а также «входные отверстия» от ракет в потолке зала. Точность ударов российских ракет, как нетрудно заметить, запредельная, и это, к слову, отмечают и в украинских энергетических компаниях, подсчитывающих ущерб и уточняющих, что точность попадания российских ракет увеличилась до единиц метров, тогда как во время кампании по «выносу» энергосистемы осенью-зимой 2022—2023 года их точность составляла десятки и якобы даже сотни метров. Понятно, что российские ракеты всегда били в яблочко, но сейчас это уже невозможно скрывать, поэтому в Киеве и говорят, как есть.

Последний масштабный удар по энергосистеме Украины был 11 апреля. Учитывая, что киевское политическое руководство намёков не понимает и продолжает осуществлять попытки террористических атак по территории России, процесс обязан быть продолжен. В конце концов, лишение Украины энергосистемы, по словам президента России, входит в общую стратегию демилитаризации страны: без электричества не может работать никакая промышленность, и уж тем более такая энергозатратная, как оборонная. На полпути, как в 2022—2023 году, останавливаться нельзя: проблем с электроснабжением на Украине сейчас нет, а это значит, что нет проблем и с работой оборонных предприятий, включая огромное количество «гаражных» сборок беспилотников и прочих кустарных средств поражения.