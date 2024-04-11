Это, кстати, мало кто отметил. И точно никто не отметил на Украине.

В конце марта 2024 года ВС РФ возобновили кампанию по нанесению ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Кампания продолжается, работы на данном направлении ещё очень много, и сегодня был сыгран очередной раунд массированного комбинированного удара, итогом которого стало поражение сразу нескольких тепловых электростанций, распределительных подстанций, подземного газохранилища и иных объектов украинского топливно-энергетического комплекса.

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Тема ударов по украинской энергетике сегодня была затронута в рамках встречи президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам Путина, удары ВС РФ по энергообъектам Украины носят ответный характер: они осуществляются «вынужденно» в ответ на попытки Киева наносить ущерб российской энергетической инфраструктуре. Для чего и для кого делаются соответствующие заявления, мы уже говорили: для партнёров России из стран глобального Юга, которым нужно объяснить, что Россия «выносит» энергетику на Украине, что далеко от понятия гуманности, не просто так, а в ответ на санкционированные киевским руководством террористические атаки по территории России, что запрещено юридическими рамками этого конфликта.

В целом, добавил президент России, удары по энергосистеме Украины входят в общий план, поставленный перед специальной военной операцией — демилитаризация Украины. Без энергосистемы украинский оборонно-промышленный комплекс внятно функционировать не в состоянии. Почему в таком случае президент говорит об «ответном», а не превентивном характере данных ударов, мы уже объяснили выше: в реальности удары такого рода планируются за долгие месяцы до их нанесения, а факт обстрелов Украиной объектов на территории России выбран просто как предлог, как обоснование своих действий для стран глобального Юга, которые, безусловно, с тревогой следят за происходящим и фиксируют постоянную эскалацию этого кризиса.

При этом Путин отметил, что Россия намеренно не осуществляла удары по украинской энергосистеме зимой — из гуманитарных соображений, дабы не оставить без тепло- и электроснабжения социально значимые объекты в период холодов.

Здесь многие наверняка отметят, что в 2022—2023 году Россия наносила удары по энергосистеме Украины как раз в холодное время года, однако здесь следует помнить, что удары в рамках тогдашней кампании наносились исключительно по распределительным подстанциям, то есть, подразумевали относительно оперативное устранение последствий ударов. В нынешней же возобновлённой кампании удары наносятся непосредственно по генерирующим мощностям, восстановить которые Украина не может физически.