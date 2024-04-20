Ну, не понимают в Киеве намёков, хоть ты тресни. Значит, энергосистему Украины надо продолжать испытывать на прочность.

Как известно, с конца марта ВС РФ наносят групповые и массированные удары по объектам энергетики и прочим обеспечивающим ВСУ объектам инфраструктуры Украины. Казалось бы, после потери нескольких тепловых электростанций и выведения из строя ДнепроГЭС можно было понять намёк, что пытаться наносить террористические удары (в юридических рамках этого конфликта любые удары по России — де-юре террористические с точки зрения международного права) по территории России не стоит, себе дороже выйдет. Но, увы, не понимают: сегодня ночью ВСУ была осуществлена массированная атака беспилотниками.

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Согласно информации от Минобороны России, всего были перехвачены и уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Из них 26 были перехвачены над Белгородской областью, 10 над Брянской областью, 8 над Курской областью, 2 над Тульской областью и по 1 над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

Нетрудно заметить, что география перехвата дронов весьма масштабна, и это мы ещё не знаем, какой процент запущенных беспилотников удалось подавить и уничтожить, поскольку повреждения объектов всё-таки зафиксированы: удар был нанесён по электроподстанции в Брянской и Калужской областях, а также по объекту топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Всё это свидетельствует о том, что на Украине продолжают функционировать пусть и гаражные, но всё же производства таких средств поражения, а также места их складирования и места получения запчастей и материалов.

Как видим, стоило только ВС РФ зачем-то поставить на паузу процесс «выноса» энергосистемы, как Киев опять расслабился. Зачем ВСУ постоянно дают Москве новые и новые поводы умножать на ноль всю энергосистему Украины, неизвестно, но очевидно, что делать это абсолютно необходимо — это уже вопрос безопасности России, поскольку деэлектрификация автоматически означает демилитаризацию посредством остановки всего оставшегося промышленного производства и ремонтных цехов. Да, разрушение энергетики создаёт неудобства мирным гражданам и малому бизнесу, но есть такая обратная зависимость: чем меньше электричества, тем быстрее закончится конфликт. Как мы уже отмечали, удары ВСУ по территории РФ — это де-юре акты терроризма в условиях, по сути, юридического отсутствия конфликта: на Украине юридически просто военное положение, и оно не даёт ей права на нанесение «ответных» ударов. Наказание за террор должно быть соответствующим.